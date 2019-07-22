Каким станет Конюшенное ведомство? Показываем все пять концепций преобразования
19 июля в Конюшенном ведомстве открылась выставка концепций его реорганизации: пять стендов с кадрами и схемами, разработанные компаниями «Старт Девелопмент», «Тандем Истейт», «Группа Ярд», Центром выставочных и музейных проектов и Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. «Собака.ru» публикует все концепции и рассказывает, каким, возможно, вскоре станет давно заброшенное пространство в самом центре города.
Организатор события – Комитет по инвестициям. Его представители пояснили «Собака.ru», что выставка не является конкурсом – сейчас компании скорее делятся мыслями о том, как может быть реорганизовано ведомство, а официальный конкурс будет объявлен предположительно в конце года. Состав его участников при этом может поменяться – частично или даже полностью. Главная цель Комитета сейчас – продемонстрировать петербуржцам, что ни гостиницы, ни парковки на этом месте не будет, все концепции основаны на идее создать здесь открытое общественное пространство, при этом сохранив исторический облик места.
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Конюшенная площадь становится пешеходной. Сохраняется двухполосное движение вдоль здания Конюшенного Музея.
Под пространством Конюшенной площади организуется подземный паркинг.
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Обширная территория внутреннего двора Конюшенного Ведомства рассматривается, как городское общественное пространство. Здесь проходят открытые выставки скульптур и инсталляций, концерты и театральные действия.
Двор связан историческими проходами с Конюшенной площадью и набережной реки Мойки. Частично утраченные Западный и Восточный флигели реставрируются. В поверхности мощения обозначаются контуры фундаментов исчезнувших зданий. В плоскости земли располагаются фонари естественного освещения нижнего этажа музея и световые дворики.
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В восточной части двора Конюшенного Ведомства организуется входная группа музея. Под восстанавливаемым Восточным флигелем появляется крытый амфитеатр, ведущий к музейной аванплощади. Эта площадь предназначена для организации удобного входа в музей. Также это пространство используется для проведения открытых концертов, лекций и конференций.
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В двух величественных залах северных галерей Конюшенного Ведомства устраиваются экспозиционные пространства. Размеры и высота залов позволяют устраивать выставки больших живописных полотен и скульптур. Раскрываются и реставрируются исторические кирпичные полы, своды и аркады.
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Набережная реки Мойки становится пешеходной. Сюда можно попасть как из двора Конюшенного Ведомства, так и с прилегающих улиц. Здесь размещаются открытые летние кафе. Два исторически существующих причала для судов обслуживают туристов и жителей города.
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По периметру первого этажа здания Конюшенного двора раскрываются заложенные исторические арочные проемы и устраиваются проходные галереи. Раскрываются исторические арочные проезды, ведущие на ул. Б. Конюшенная и канал Грибоедова. Раскрывается проход на Малую Конюшенную улицу. В верхнем этаже устраиваются артистические студии.
В четырех экипажных сараях размещаются кафе и магазины.
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«Старт Девелопмент»
Как рассказал «Собака.ru» архитектор Сергей Мишин: «Главная задача проекта – вернуть жизнь в это место, она отсутствует здесь уже на протяжении многих лет. Вторая задача – понять, какой ценностью мы обладаем, и придать ей очарование. Третья – создать здесь полноценный музей современного искусства, которого сейчас нет в Петербурге. Четвертая – сделать дворы, тупички и закоулки полноценным общественным пространством, в котором ходят люди, играют музыканты, рисуют художники, целуются влюбленные».
По плану «Старт Девелопмент» после реставрации 8,7 тыс. м2 будут приспособлены под музейно-выставочные пространства, а 4 тыс. м2 под коммерческие помещения. В частности, речь идет о гостинице, офисных помещениях, ресторанах, коворкингах и конгресс-залах. Общий объем вложений составит около 8,7 млрд рублей, из них сама компания возьмет на себя примерно 80%, а остальное оплатит город.
«Тандем Истейт»
Заместитель генерального директора «Тандем Истейт» Евгений Асиновский объяснил «Собака.ru»: «Суть нашей концепции в максимальном сохранении памятника, надстраивать мы ничего не будем. Единственное, что мы хотели бы сделать – поставить по центру павильоны, которые не являются капитальными сооружениями, в них будет вестись торговля. На площади мы планируем организовать прогулочно-парковую зону, надземной парковки здесь не будет. Мы не до конца решили, будет ли подземный паркинг – пока город против этого. Основная цель – воссоздать Конюшенное ведомство в том виде, в каком оно было до того, как пришло в негодность».
Евгений уточнил, что их проект будет затрагивать только здание Конюшенного ведомства, без Конюшенный площади. Компания хочет сделать акцент на творческо-досуговой и образовательной тематике и разместить шоурумы по аналогии с другим своим объектом — центром творческих индустрий Artplay. Со стороны набережной реки Мойки планируется разместить выставочный блок, два павильона отдать под постоянную временные экспозиции. Рассматривается и устройство гостиницы в одном из центральных павильонов.
«Тандем Истейт» оценивает собственные инвестиции в проект в 2 млрд рублей, но на финансовую помощь города компания тоже рассчитывает.
Центр выставочных и музейных проектов
Гендиректор АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин рассказал «Собака.ru»: «Основная суть нашей концепции – это цитата из Венецианской хартии. На первом месте консервация памятников, реставрация производится в исключительных случаях. Так же и с этим объектом. Это памятник архитектуры XVIII века, который уже был реконструирован в XIX. Нам хочется показать его подлинную красоту, поэтому помещения будут решены в так называемом стиле «лофт». Хотим показать подлинный кирпич – его цвет и фактуру.
Мы видим этот проект как многофункциональную площадку, которая должна сочетать в себе объекты коммерческой направленности (рестораны, магазины) и социальной направленности (выставочные пространства, театрально-концертные площадки), а также обучающие центры для детей, творческие мастерские и офисы IT-компаний. И главное не забывать о том, что это самое сердце города. Поэтому всегда нужно быть готовым адаптировать пространство, например, под фан-сектор для Чемпионата Мира».
Центр оценивает затраты на восстановление памятника в 3,44 млрд рублей, а окупаемость проекта — порядка 12 лет.
«Группа Ярд»
Концепция «Группы Ярд» на выставке представлена под брендом «MVCRD & Кираса инвест». Архитектор проекта Рафаэль Даянов пояснил, что проект «представляет собой очень деликатный подход к культурному наследию». В Конюшенном ведомстве планируют разметить отель, музей, концертный зал. Будут открыты проходы во внутренний двор — его планируют озеленить. «Это территория, которая требует очень серьезного подхода к экологии. Появление зеленых насаждений может стать таким новым дыханием для комплекса», — считает Даянов.
Государственный музей истории Санкт-Петербурга
Музей планирует разместить здесь свою постоянную экспозицию, общегородскую площадку для проведения временных выставок, фестивалей, конкурсов, рекреационную зону, информационно-туристический центр, музейный центр развития городской культуры, многофункциональную театрально-концертную площадку. «Мы предлагаем тут создать открытую выставочную территорию, если город решится, то можно проводить тут нечто подобное биеннале в Венеции», — рассказала представитель музея Анна Сирро. Только на реконструкцию здания может понадобиться от 4 млрд до 5 млрд рублей.
История места
Конюшенное ведомство – уникальный памятник архитектуры, строительство которого началось еще в XVIII веке при Петре I, здесь располагались главные императорские конюшни. В начале XIX века его перестроил архитектор Василий Стасов, сохранив конфигурацию и стены ведомства.
Это почти 14 тысяч квадратных метров уникальных построек в самом центре города, часть которых находится в аварийном состоянии. Последние реставрационные работы здесь проходили в 1948-1951 году. В 2010-х здесь собирались построить апарт-отель с фитнес-клубом, но после протестов градозащиников от этой идеи отказались. В 2017 году ведомство было передано Государственному музею истории Санкт-Петербурга, тогда же здесь прошла первая выставка, но вскоре здание закрыли на ремонт.
Две первые концепции компании «Старт Девелопмент» и «Тандем Истейт» предложили еще в 2017 году, но после вторая отказалась от планов, объяснив это долгим сроком окупаемости и недостатком помещений, которые можно сдавать в аренду.
Режим работы выставки
Выставка бесплатна и открыта для всех желающих до 19 августа 2019 года по адресу Конюшенная пл. 1, вход со стороны канала Грибоедова. Расписание: среда, четверг, пятница с 14:00 до 20:00. Суббота, воскресенье с 12:00 до 20:00.
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