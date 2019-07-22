Каким станет Конюшенное ведомство? Показываем все пять концепций преобразования

19 июля в Конюшенном ведомстве открылась выставка концепций его реорганизации: пять стендов с кадрами и схемами, разработанные компаниями «Старт Девелопмент», «Тандем Истейт», «Группа Ярд», Центром выставочных и музейных проектов и Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. «Собака.ru» публикует все концепции и рассказывает, каким, возможно, вскоре станет давно заброшенное пространство в самом центре города.

Организатор события – Комитет по инвестициям. Его представители пояснили «Собака.ru», что выставка не является конкурсом – сейчас компании скорее делятся мыслями о том, как может быть реорганизовано ведомство, а официальный конкурс будет объявлен предположительно в конце года. Состав его участников при этом может поменяться – частично или даже полностью. Главная цель Комитета сейчас – продемонстрировать петербуржцам, что ни гостиницы, ни парковки на этом месте не будет, все концепции основаны на идее создать здесь открытое общественное пространство, при этом сохранив исторический облик места.

Конюшенная площадь становится пешеходной. Сохраняется двухполосное движение вдоль здания Конюшенного Музея.

Под пространством Конюшенной площади организуется подземный паркинг.

Обширная территория внутреннего двора Конюшенного Ведомства рассматривается, как городское общественное пространство. Здесь проходят открытые выставки скульптур и инсталляций, концерты и театральные действия.

Двор связан историческими проходами с Конюшенной площадью и набережной реки Мойки. Частично утраченные Западный и Восточный флигели реставрируются. В поверхности мощения обозначаются контуры фундаментов исчезнувших зданий. В плоскости земли располагаются фонари естественного освещения нижнего этажа музея и световые дворики.

В восточной части двора Конюшенного Ведомства организуется входная группа музея. Под восстанавливаемым Восточным флигелем появляется крытый амфитеатр, ведущий к музейной аванплощади. Эта площадь предназначена для организации удобного входа в музей. Также это пространство используется для проведения открытых концертов, лекций и конференций.

В двух величественных залах северных галерей Конюшенного Ведомства устраиваются экспозиционные пространства. Размеры и высота залов позволяют устраивать выставки больших живописных полотен и скульптур. Раскрываются и реставрируются исторические кирпичные полы, своды и аркады.

Набережная реки Мойки становится пешеходной. Сюда можно попасть как из двора Конюшенного Ведомства, так и с прилегающих улиц. Здесь размещаются открытые летние кафе. Два исторически существующих причала для судов обслуживают туристов и жителей города.

По периметру первого этажа здания Конюшенного двора раскрываются заложенные исторические арочные проемы и устраиваются проходные галереи. Раскрываются исторические арочные проезды, ведущие на ул. Б. Конюшенная и канал Грибоедова. Раскрывается проход на Малую Конюшенную улицу. В верхнем этаже устраиваются артистические студии.

В четырех экипажных сараях размещаются кафе и магазины.



«Старт Девелопмент» Как рассказал «Собака.ru» архитектор Сергей Мишин: «Главная задача проекта – вернуть жизнь в это место, она отсутствует здесь уже на протяжении многих лет. Вторая задача – понять, какой ценностью мы обладаем, и придать ей очарование. Третья – создать здесь полноценный музей современного искусства, которого сейчас нет в Петербурге. Четвертая – сделать дворы, тупички и закоулки полноценным общественным пространством, в котором ходят люди, играют музыканты, рисуют художники, целуются влюбленные». По плану «Старт Девелопмент» после реставрации 8,7 тыс. м2 будут приспособлены под музейно-выставочные пространства, а 4 тыс. м2 под коммерческие помещения. В частности, речь идет о гостинице, офисных помещениях, ресторанах, коворкингах и конгресс-залах. Общий объем вложений составит около 8,7 млрд рублей, из них сама компания возьмет на себя примерно 80%, а остальное оплатит город.

«Тандем Истейт» Заместитель генерального директора «Тандем Истейт» Евгений Асиновский объяснил «Собака.ru»: «Суть нашей концепции в максимальном сохранении памятника, надстраивать мы ничего не будем. Единственное, что мы хотели бы сделать – поставить по центру павильоны, которые не являются капитальными сооружениями, в них будет вестись торговля. На площади мы планируем организовать прогулочно-парковую зону, надземной парковки здесь не будет. Мы не до конца решили, будет ли подземный паркинг – пока город против этого. Основная цель – воссоздать Конюшенное ведомство в том виде, в каком оно было до того, как пришло в негодность». Евгений уточнил, что их проект будет затрагивать только здание Конюшенного ведомства, без Конюшенный площади. Компания хочет сделать акцент на творческо-досуговой и образовательной тематике и разместить шоурумы по аналогии с другим своим объектом — центром творческих индустрий Artplay. Со стороны набережной реки Мойки планируется разместить выставочный блок, два павильона отдать под постоянную временные экспозиции. Рассматривается и устройство гостиницы в одном из центральных павильонов. «Тандем Истейт» оценивает собственные инвестиции в проект в 2 млрд рублей, но на финансовую помощь города компания тоже рассчитывает.

Центр выставочных и музейных проектов Гендиректор АО «Центр выставочных и музейных проектов» Сергей Важенин рассказал «Собака.ru»: «Основная суть нашей концепции – это цитата из Венецианской хартии. На первом месте консервация памятников, реставрация производится в исключительных случаях. Так же и с этим объектом. Это памятник архитектуры XVIII века, который уже был реконструирован в XIX. Нам хочется показать его подлинную красоту, поэтому помещения будут решены в так называемом стиле «лофт». Хотим показать подлинный кирпич – его цвет и фактуру. Мы видим этот проект как многофункциональную площадку, которая должна сочетать в себе объекты коммерческой направленности (рестораны, магазины) и социальной направленности (выставочные пространства, театрально-концертные площадки), а также обучающие центры для детей, творческие мастерские и офисы IT-компаний. И главное не забывать о том, что это самое сердце города. Поэтому всегда нужно быть готовым адаптировать пространство, например, под фан-сектор для Чемпионата Мира». Центр оценивает затраты на восстановление памятника в 3,44 млрд рублей, а окупаемость проекта — порядка 12 лет.

«Группа Ярд» Концепция «Группы Ярд» на выставке представлена под брендом «MVCRD & Кираса инвест». Архитектор проекта Рафаэль Даянов пояснил, что проект «представляет собой очень деликатный подход к культурному наследию». В Конюшенном ведомстве планируют разметить отель, музей, концертный зал. Будут открыты проходы во внутренний двор — его планируют озеленить. «Это территория, которая требует очень серьезного подхода к экологии. Появление зеленых насаждений может стать таким новым дыханием для комплекса», — считает Даянов.

Государственный музей истории Санкт-Петербурга Музей планирует разместить здесь свою постоянную экспозицию, общегородскую площадку для проведения временных выставок, фестивалей, конкурсов, рекреационную зону, информационно-туристический центр, музейный центр развития городской культуры, многофункциональную театрально-концертную площадку. «Мы предлагаем тут создать открытую выставочную территорию, если город решится, то можно проводить тут нечто подобное биеннале в Венеции», — рассказала представитель музея Анна Сирро. Только на реконструкцию здания может понадобиться от 4 млрд до 5 млрд рублей.