На территории Муринского парка планируется возведение спортивного комплекса от компании «Анна Нова». В настоящий момент концепция еще не представлена, однако работы уже ведутся — несмотря на протесты горожан, активисты сообщили о начале вырубки деревьев. Сегодня врио губернатора Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости согласования проекта застройки с петербуржцами. «Если большинство против — это нам не подходит», — отметил он.

«У нас город промышленный, и расширение зеленых зон — наша первая обязанность. Все проекты должны согласовываться с жителями; если большинство против, это нам не подходит. Концепцию строительства должен разработать либо сам застройщик, либо Смольный. Только после того, как жители утвердят концепцию, можно делать проект», — заявил Беглов на правительственном совещании.

В 2008 году компания «Анна Нова» начала возводить в Муринском парке спортивный комплекс — спустя 10 лет, в 2018-ом, Смольный выделил еще почти 2 гектара земли для строительство второго корпуса. На участке планируют построить крытый стадион для пляжного футбола, два зала для игры в мини-футбол и раздевалки для спортсменов.

Против строительства спортивного комплекса «Анна Нова» активно выступают петербуржцы и градозащитники. Так, депутат ЗакСа Борис Вишневский обратился к врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову с просьбой защитить парк от застройки — по его словам, в парке уже есть стадион для пляжного футбола, а также фитнес-клуб с парковкой, строительство нового необязательно.

Режиссер и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко также пообещал помочь местным жителям в сохранении парка. Основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански вместе с петербуржцами поучаствовал в акции «Живой щит» против строительства на территории парка.

Однако 11 июля петербургские активисты сообщили о начале вырубки деревьев в Муринском парке. В первую очередь начали избавляться от вязов — всего в порубочном билете указаны 171 дерево и 21 кустарник, которые стоят на пути строительства.