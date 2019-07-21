Петербург попал в топ самых трудолюбивых городов России

Санкт-Петербург попал в топ-5 самых трудолюбивых городов России — об этом сообщает агентство ТурСтат. Рейтинг составлен на основе полученных результатов в рамках интернет-опроса.

Пользователи сети отвечали на вопрос, в каких городах живет больше всего трудоголиков. И Петербург занял второе место в рейтинге. В лидерах ожидаемо оказалась Москва, на третьем - Екатеринбург, на четвертом - Новосибирск, а на пятом - Нижний Новгород.

Так за Москву проголосовали 37% опрошенных, за Петербуг — 23%, за Екатеринбург — 14%, за Новосибирск и Нижний Новгород — по 8%.

Ранее сообщалось, что Петербург вошел в топ-200 самых опасных городов мира по версии исследовательского сервиса Numbeo и в обновленном рейтинге занял 196-ю строчку рейтинга из 328 позиций. Тем не менее, индекс безопасности в Петербурге по-прежнему выше индекса преступности.