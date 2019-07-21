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На КАД из-за строительства развязки на неделю перекроют полосу перед съездом в Пулково

На КАД с 21 по 29 июля из-за строительства съезда развязки с трассой «Москва — Петербург» М-11 перекроют одну полосу перед съездом в Пулково — об этом «Бумаге» сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Для движения будут перекрыты полоса безопасности, первая полоса и частично переходно-скоростная полоса съезда с внешнего кольца КАД на Пулковское шоссе в сторону аэропорта. Кроме того, по второй, третьей и четвертой полосам будет ограничен скоростной режим до 50 километров в час.

Отмечается, что водителей будут предупреждать о перекрытии с помощью  временных знаков и информации на табло.

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