«Сапсаны» и поезда дальнего следования задерживаются из-за технической неисправности на станции

Сегодня, 21 июля, утром на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Московский» обнаружили техническую неисправность. Это стало причиной нарушения графика движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, а также пригородных поездов Московского направления — об этом сообщают на сайте Октябрьской Железной Дороги.

Один из «Сапсанов» задерживается на восемь минут, два других — на десять минут. При этом поезда пригородного и дальнего сообщения следуют с задержкой от десяти минут до часа.

Железнодорожники принимают меры для восстановления и нормализации графика движения и работоспособности инфраструктуры.