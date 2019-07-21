«Сапсаны» и поезда дальнего следования задерживаются из-за технической неисправности на станции
Сегодня, 21 июля, утром на станции «Санкт-Петербург-Товарный-Московский» обнаружили техническую неисправность. Это стало причиной нарушения графика движения ряда пассажирских поездов дальнего следования, а также пригородных поездов Московского направления — об этом сообщают на сайте Октябрьской Железной Дороги.
Один из «Сапсанов» задерживается на восемь минут, два других — на десять минут. При этом поезда пригородного и дальнего сообщения следуют с задержкой от десяти минут до часа.
Железнодорожники принимают меры для восстановления и нормализации графика движения и работоспособности инфраструктуры.
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