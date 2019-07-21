Все данные о россиянах соберут на едином государственном портале

Правительство России одобрило законопроект о создании портала, где будет собрана информация о всех гражданах страны - об этом сообщается на сайте кабмина 20 июля.

Все данные об одном физлице объединят из других государственных и муниципальных информационных ресурсов в одну запись на федеральном портале. Наполнением сайта займется Федеральная налоговая служба России.

На данный момент в России отсутствует централизованный информационный ресурс, который бы предоставлял полноценные и достоверные персональные данные. На сайте правительства говорится, что федеральный сайт о населении нужен «для создания системы учета сведений, обеспечивающей их достоверность и непротиворечивость, направленной на совершенствование контроля за начислением и поступлением страховых взносов на персонифицированные счета физических лиц».

Таким образом закон повысит информационную открытость и прозрачность системы, а также оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления. РБК отмечает, что это позволит гражданам узнать, какими данными о них располагает государство.