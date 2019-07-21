В Петербурге в течение трех дней будет солнечно и тепло

C 21 до 23 июля в Петербурге ожидается теплая солнечная погода без осадков. В воскресенье днем воздух прогреется до 28 градусов, а ночью до 16 градусов. Осадков в течение суток не предвидится — об этом прогнозируют синоптики Росгидрометцентра.

Отмечается, что 22 июля в течение суток будет ясно: днем столбик термометра поднимется до +28-30 градусов, но возможен небольшой ветер. Во вторник также ожидается тепло, будет ясно и до +28.

Согласно долгосрочному прогнозу, в среду и четверг возможны дожди, но к выходным погода обещает исправиться.