По реке Карповке запустят плавучую очистительную станцию из водных растений

Участники проекта «Друзья Карповки» соберут плавучую конструкцию из 10 модулей, на которых будут размещены растения, фильтрующие воду — аир, ирис, дербенник, осока, белокопытник, лук и салат. 21 июля получившийся «пазл» спустят на воду и привяжут к кольцам набережной. Разобраться с состоянием реки Карповки также поможет химик Денис Байгозин — он сделает замеры качества воды и проанализирует ее на мутность, цветность, жесткость, pH, ICP-MS, общий органический углерод и азот.

Напомним, 12 июля урбанисты проекта «Друзья Карповки» на один день вернули в Петербург речное таки. Акция была организована для того, чтобы напомнить петербуржцам о практике «добираться на работу на аквабусе» и вернуть на повестку дня разговор об этом — 2004 году в Петербурге уже курсировали «речные автобусы», но в 2012 году система была признана убыточной, а в 2014 году все линии были упразднены.

В июне начались работы по благоустройству набережной реки Карповки. К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения. Ранее также стало известно, что в 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза — займутся состоянием парков и набережных, а также установкой новых детских площадок.