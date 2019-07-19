Фото дня: в Ленинградском зоопарке показали птенцов ястребиных сов (первое потомство с 1987 года!)

Сотрудники Ленинградского зоопарка показали птенцов ястребиных сов. Малыши появились на свет в мае, но все это время прятались в укромном домике — под присмотром мамы и папы.

С 1987 года это первое потомство, которое появилось на свет в Ленинградском зоопарке. В помете родились три птенца. Первый малыш по-истине победоносец — он появился на свет 9 мая. Второй вылупился на следующий день, а еще один присоединился к семье спустя три дня. Первое время все они прятались под крылом мамы и папы и решились на обследование вольера только к началу лета.

«Первое время все они находились в укромном домике, а 31 мая самый смелый детеныш вылетел осмотреть вольер. Сначала малыш передвигался по земле, а 1 июня уселся на жердочку вместе с мамой и папой. Совята уже окрепли, осмелели и начали переодеваться во «взрослое» оперение. Внешне их довольно сложно отличить от родителей, но малышню выдает редкий «детский пушок», который остался на теле птенцов», — рассказывают сотрудники зоопарка.

Появление на свет птенцов для Ленинградского зоопарка знаменательное событие — последний раз ястребиные совы давали потомство в 1987 году.

Напомним, ранее сотрудница Ленинградского зоопарка стала второй мамой для одного из своих подопечных. Она выхаживала кенгуренка, от которого отказалась мама, и выполняла обязанности биологических родителей малыша добросовестно — носила в специальной сумке на груди. В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе. Это не всегда последствия естественного отбора — «отказниками» становятся иногда полностью здоровые детеныши.