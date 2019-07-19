Крыши петербургских домов закроют для руферов при помощи врезных замков и систем видеонаблюдения. Соответсвующее распоряжение дал врио губернатора Петербурга Александр Беглов — по его словам, частный бизнес высотных прогулок опасен не только для туристов, но и жильцов.

По мнению Беглова, частные организации и руферы-одиночки, которые собирают группы туристов и водят их по крышам, являются большой проблемой для Петербурга. Подобные прогулки опасны не только для любителей посмотреть на город с высоты, но и для жильцов домов — металлическая кровля изнашивается и начинает протекать.

Решать проблему собираются при помощи специальных врезных замков, которые практически невозможно деформировать. «Сколько замков не навешивай — спиливают болгаркой, все равно ходят. Вводим в парадных сейчас системы видеонаблюдения, ставим чердачные перекрытия под охрану. Взломать будет сложно: врезные замки, системы видеонаблюдения», — отметил Беглов.

Напомним, петербургские градоначальники предложили легализовать прогулки по крышам при помощи башен местной противовоздушной обороны. Заброшенные сооружения хотят обустроить под смотровые площадки после того, закон о запрете руфинга в Петербурге официально вступит в силу. В городе также планируют штрафовать экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам. Осенью того же года прогулки по крышам планировали и вовсе запретить. Кроме того, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил руководству жилищного комитета разобраться с незаконными экскурсиями — по его мнению, руферы портят кровлю и становятся причиной протечек в осенне-весенний сезон.