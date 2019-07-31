Знакомьтесь, Ася Воронкова — создательница первого в Петербурге магазина без упаковки «Покупай правильно»

Сейчас в Петербурге несколько магазинов, которые продают товары без упаковки, но «Покупай правильно» был первым. Спустя год после запуска экопроекта его создательница Ася Воронкова планирует открытие второй точки.

На Асе Воронковой: платье MRZ , куртка и мюли Balenciaga (все — ДЛТ)

Ася Воронкова «Покупай правильно» О проекте. Магазин без упаковки предполагает, что покупатель приходит со своей тарой или берет многоразовую здесь же, и сама торговая точка не выбрасывает мусора — то есть закупает все в своей, перерабатываемой или оборотной упаковке. Формат мы подсмотрели в Европе — в Петербурге таких не было, и мы открыли наш «Покупай правильно» у станции метро «Проспект Просвещения». Как это работает. С каждым поставщиком свои договоренности. Подсолнечное масло, скажем, привозят в оборотной таре, которую мы возвращаем. У производителей орехов и сухофруктов по спецусловию забираем в своей посуде. Прогресс набирает обороты. Если год назад нам далеко не каждый шел навстречу, то сейчас, бывает, компании звонят сами и предлагают нам отгружать свой товар по-другому. Например, будет даже кофе: без вакуумной упаковки он выдыхается, но пакет из-под нашего мы будем подписывать, обжарщики — стерилизовать и возвращать с новой партией. Мусора почти не остается — раньше разве что это были кассовые чеки. Покупатели, бывает, не забирают их с собой, а в макулатуру их не принимают. Теперь мы отдаем их художнице Маргарите Васильевой, она делает из них бумагу и рисует на ней картины.

Мусорных митингов все больше — люди не хотят, чтобы рядом с ними была помойка, и я их понимаю

Предыстория. В магазин без упаковки я пришла, можно сказать, с двух сторон. За десять лет своей карьеры в благотворительных организациях не раз на конференциях сталкивалась с экоактивистами, а когда у меня родился ребенок, проблема мусорного загрязнения показалась мне особенно важной. Дело не только в том, в насколько чистом мире дети будут расти. Нужно, чтобы у них был правильный пример — хотя бы того, как отказываться от лишнего. Я часто бываю на акциях в поддержку раздельного сбора мусора. Федеральный закон No 89 «Об отходах производства и потребления» в России неплохой, но не исполняется: власть считает, что страна к сортировке не готова, и ничего не делает. А мусорных митингов все больше — люди не хотят, чтобы рядом с ними была помойка, и я их понимаю. Чего не хватает. Бизнес-опыта. Когда к нам обращаются за консультациями из регионов, мы предупреждаем: ошибочно полагать, что раз вы такие ответственные и хорошие, то к вам явятся всем микрорайоном, — дойдут и купят что-то гораздо меньше людей. Что дальше. Второй магазин — планируем запускаться с осени. Где он будет, пока держим в секрете. Здорово, что за год после нас открылись другие магазины без упаковки, мы с ними заодно, но все-таки конкуренты.