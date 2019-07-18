«Добродомик» открывает в Москве новое кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Благотворительное кафе «Добродомик» расширяет географию — заведение с бесплатными обедами для пенсионеров теперь появится и в Москве.

Соучредителем выступил певец Эмин Агаларов — вместе с ним инициатор петербургского проекта Александра Синяк откроет «Добродомик» на Тушинской улице, 12. Начать бесплатно кормить пенсионеров планируют уже в сентябре. «Сегодня прошла встреча с потрясающей Александрой Синяк, чей удивительный проект «Добродомик» совместно с ее мужем в Санкт-Петербурге так меня заинтересовал, что в сентябре мы открываем его вместе в Москве», — поделился 16 июля Агаларов на своей странице в Instagrаm.

Напомним, в октябре 2018 года на Детской улице, 17 в Петербурге открылся «Добродомик» — благотворительное кафе с бесплатными обедами для пенсионеров. 23 мая этого года совладелица благотворительного кафе «Добродомик» Александра Синяк сообщила о том, что администрация Василеостровского района временно закрыла кафе — в помещение, где оно располагается, пришли с проверкой, инициированной жалобой некой местной жительницы.

На следующий день, 24 мая, в администрации опровергли информацию о закрытии. Как пояснили чиновники, от их имени не поступал указ о прекращении работы благотворительного кафе, а также не собирались штрафовать. После череды разбирательств кафе возобновило свою работу, а Александра Синяк заявила о намерении открыть второе заведение в Петербурге — по ее словам, в администрации готовы по льготной арендной ставке предоставить место для его расположения при условии, что в кафе будут кормить только пенсионеров.