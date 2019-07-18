На Васильевском острове появится 6-этажное общественное пространство «Линии» — с коворкингом, фуд-маркетом и шоурумами

На 8-ой линии Васильевского острова, 25 уже этой осенью открывается новое общественное пространство «Линии». На шести этажах здания общей площадью 6,5 тысяч квадратных метров расположатся коворкинг «Практик», фуд-маркет, магазины локальных дизайнеров, бьюти-станции, образовательный кластер, спортивная секция и пассаж — под стеклянной крышей.

На четвертом этаже нового общественного пространства откроется первый в Петербурге образовательный коворкинг — с лекторием, светлыми залами для проведения встреч и мастер-классов, а также небольшие кабинеты для камерных выступлений. Третий этаж отдадут бьюти-сегменту, а второй — текстильным мастерским и шоурумам локальных дизайнеров.

За реализацию проекта нового общественного пространства отвечает компания «Практик», создавшая одну из самых больших сетей коворкинг-центров. Новый коворкинг от них расположится на пятом этаже здания — общей сложностью на 250 мест. Пространство организовано в формате open space, также для резидентов доступны отдельные кабинеты (и двухуровневые тоже!), общественные рекреационные зоны и переговорные комнаты.

На первом этаже «Линии» расположится фуд-маркет — с кофейнями, барами, пиццериями, ресторанами азиатской, итальянской и других кухонь мира (обещают лояльную ценовую политику!). Фасад здания и часть второго этажа отведут под ресторанный проект, для которого подразумевается отдельный вход и собственные коммуникации. А на цокольном этаже может расположиться студия йоги или стретчинга.

По словам исполнительного директора проекта Владимира Дорофеева, новое пространство не будет акцентироваться на выходных днях — посетить «Линии» можно будет в любое время дня и день недели. ««В отличие от других проектов на острове, мы работаем не только для посетителей “выходного дня”, важная часть аудитории это местные жители. Мы делаем пространство, в котором удобно и работать, и отдыхать. Причем можно все это делать, не покидая здание», — рассказал он.

Напомним, ранее на Невском проспекте открыли самый большой коворкинг сети «Практик». Пространство площадью 500 квадратных метров расположено на мансарде здания, в двух минутах от метро «Площадь Александра Невского». А рабочее пространство на набережной канала Грибоедова расширили.