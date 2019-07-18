Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Уже в 2022 году в России перестанут выдавать бумажные паспорта. Вместо них правительство предлагает переход на электронные документы. Пилотный проект стартует уже в следующем году — первыми обладателями новых удостоверений личности станут москвичи.

Новый электронный паспорт в виде пластиковой карты или приложения в смартфоне сроком на 10 лет будет содержать данные о гражданине, его месте проживания и подпись, водительские права, информацию СНИЛС и ИНН. Нахождение всех удостоверений личности в одном упросит и процедуру их получения, и стоимость пошлины — например, пошлина на водительские права, которая на сегодняшний день составляет 2 тысячи рублей, в рамках электронного паспорта составит 300 рублей.

Пилотный проект по выдаче электронных паспортов стартует уже в 2020 году, первыми обладателями которых станут жители Москвы. Заменить старый документ на удостоверение нового образца смогут все желающие на добровольной основе. На первом этапе паспорт будет выдаваться в пунктах получения электронных загранпаспортов — позже функцию планируют внедрить в МФЦ.

Напомним, в 2020 году власти Петербурга планируют в тестовом режиме запустить эксплуатацию электронных виз. Кроме того, в следующем году также могут появиться электронные водительские права. Для введения новых правил уже есть технические возможности и практически готовая «оцифрованная база», которая составляется с 2011 года. А еще выпускникам российских университетов перестанут выдавать бумажные дипломы. Изменения вступят в силу повсеместно уже к 2021 году — по мнению инициаторов проекта, это позволит бороться с поддельными документами о высшем образовании.