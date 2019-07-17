Благоустройство Ивановского карьера в Петербурге завершат к сентябрю 2019 года. На месте заброшенных территорий появится общественное пространство с акцентом на водное пространство — с обзорными площадками, беговыми и велосипедными дорожками, а также амфитеатром со сценой и навесом.

Общая стоимость проекта благоустройства Ивановского карьера в Невском районе Петербурга составит 246 миллионов рублей. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории «заброшенного карьера» уже ведутся работы по созданию общественного пространства с акцентом на отдыхе у воды. По периметру обустроят обзорные площадки, на территории вдоль Белевского проспекта проложат беговые и велосипедные дорожки, а также построят скейт-парк и амфитеатр со сценой и навесом.

«Был заброшенный карьер, сегодня ведут масштабные работы. Это наша программа — не только украшать город в центре, но и в других районах должны быть свои общественные пространства. Большая территория, 10 гектаров почти, к сентябрю здесь будут полностью закончены работы, будут детские и спортивные площадки, ряд других общественных зон. Самое главное — нужно почистить акваторию полностью, создать все условия для птиц, которые здесь уже поселились», — рассказал врио губернатора Петербурга Александр Беглов, отметив, что на территории также планируется высадка 5 тысяч кустарников, 578 лиственных и 82 хвойных деревьев.

Ивановский карьер является крупнейшим водоемом Невского района и представляет собой затопленный карьер с тремя островами. Зона отдыха находится между Белевским проспектом и улицей Седова — на территории бывшей Фарфоровской колонии. Для нужд Императорского фарфорового завода в карьере добывали песок, позже — почвы для насыпи железной дороги. В 1970 году на территории затопленного карьера установили водопроводную систему, после чего ключевая вода из него стала источником питьевой воды для жителей Невского и Фрунзенского районов.

Напомним, ранее стало известно, что Приоратский парк в Гатчине планируют благоустроить. Проект, который подразумевает переделку зеленых территорий в общественное пространство с «умными» технологиями, разработает шведский девелопер Gatchina Gardens.