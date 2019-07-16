Животных из петербургских приютов теперь можно покормить в режиме онлайн

За собаками и кошками из петербургских приютов для бездомных животных теперь можно ухаживать в режими онлайн. Петербург стал участником социального проекта Teddy Food , направленного на решение проблемы прозрачности — с помощью него можно убедиться, что животное существует, с ним хорошо обходятся, а также содержат в надлежащих условиях.

В рамках проекта можно выбрать питомца из петербургского приюта, заказать ему миску корма, сделать стрижку, причесать или почистить зубы, подарить игрушку, которая может стать его любимой, или оплатить необходимую помощь в лечении. Главное — после этого за животным можно наблюдать с режиме реального времени, 24 часа в сутки.

Таким образом проект решает проблему прозрачности — можно убедиться, что питомец существует, с ним хорошо обходятся, а также содержат в надлежащих условиях. Те, кто долгое время ухаживает за питомцем на сайте социального проекта, можно встретиться с ним — или даже забрать домой. «Вы можете бесконечно кормить, дарить приятные вещи и лечить питомца, но только забрав домой вы сможете по-настоящему помочь ему», — напоминают организаторы проекта.

Проявить заботу к животному из любого петербургского приюта можно по ссылке.

Напомним, ранее стало известно, что содержание петербургских приютов для бездомных животных будет финансироваться из бюджета города. В 2019 году на эти цели выделено 4 960 500 рублей — их распределят между некоммерческими организациями, оказывающими помощь беспризорным «братьям нашим меньшим», на конкурсной основе. В марте депутаты петербургского парламента также утвердили законопроект, наделяющий чиновников Смольного дополнительными возможностями для помощи домашним питомцам.