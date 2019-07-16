31 августа на территории городского пространства «Севкабель Порт» в шестой раз пройдет танцевальный фестиваль «Питер, я люблю тебя» . В рамках мероприятия пройдут живые выступления джазистов Sweet Hot Jazz и мультижанровых «Дунаевский Orchestra», а лучшие танцовщики страны покажут свои «коронные» номера и новые постановки.

Петербург был выбран в качестве города, который примет фестиваль, не просто так. В августе 2018 года петербуржцы станцевали самый долгий танец — 15 часов 50 минут без перерыва. Так, под эгидой фестиваля участники шоу «Танцы» покажут уже полюбившиеся номера, а также новые постановки — обещают незабываемое шоу, мощные эмоции, отточенную хореографию, бешеную энергетику и полное погружение в мир танца.

В рамках фестиваля пройдут живые выступления петербургских коллективов Sweet Hot Jazz и «Дунаевский Orchestra», которые дополнят вечер мелодиями джаза, фанка и свинга. А на большом экране покажут кинематографические работы, представленные на фестивале Roof Cinema.

Фестиваль «Питер, я люблю тебя» пройдет на территории «Севкабель Порта» 31 августа, вход свободный.

Напомним, в 2018 году юбилейный фестиваль «Питер, я люблю тебя» состоялся у стен Петропавловской крепости. В этот день прошел крупнейший в Европе кинопоказ с лучшей подборкой Фестиваля уличного кино, а также концерты Alai Oli, ВИА Пролетарского танго и многое другое. Впервые на фестивале появились детские игровые площадки, мастер-классы, специальная спортивная зона от проекта Sekta и обширный фудкорт.