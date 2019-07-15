Гид: Чем заняться на VK Fest в 2019 году?

Самый народный и масштабный фестиваль празднует юбилей, танцуя под Бузову, Монеточку и Little Big, а также слушая лекции Парфенова, Роднянского и Канделаки. Редакция «Собака.ru» выбрала самые интересные активности пятого VK Fest, который пройдет в Парке 300-летия Санкт-Петербурга уже в эти выходные.

Монеточка

Кирилл Иванов, лидер группы «СБПЧ»

«ЛАУД»

Луна

Александр Роднянский

Тина Канделаки

Леонид Парфенов

Александр Цыпкин

Инфотеймент Обучать развлекая (или развлекать обучая) будут вузы, музеи и сама команда «ВКонтакте». Петербургский филиал НИУ ВШЭ обещает игру в змейку на светодиодном кубе, VR-игры и танцы с роботами. Государственный университет аэрокосмического приборостроения – гонки на квадрокоптерах и бои с искусственным интеллектом (пока у человека есть шансы победить). А Московский физико-технический институт предложит управлять нейромельницей – силой мысли. Русский музей проведет мастер-классы по реставрации, ЦВЗ «Манеж» – по коллажам (вдохновленным AES+F), а Эрмитаж и Академия Штиглица подготовили VR-экскурсии. Специальную зону отведут команде соцсети «ВКонтакте». Ее участники расскажут о работе тестировщиков и борьбе со спамом. Полная программа здесь.

Развлечения Как и всегда, на VK Fest будет множество развлечений и без смысловой нагрузки (но от этого не менее веселых): лазертаг, пинг-понг, стрельба из лука, квизы, дженга, винтажные игровые автоматы и настольные игры. Обо всем здесь.

Василий Смольный

Блогеры и паблики Как эффективно продвигать личный бренд личным же примером покажут блогеры. Среди них – Maryana Ro, Николай Соболев, Дима Масленников, ДАВА, Карина Кросс, Наташа Краснова, Василий и Юля Смольные, Женя Белозеров, EdisonPts, Utopia show и многие другие. В зоне «Паблики» соберутся популярные в соцсети сообщества: «Лентач», «Образовач», «Борщ», «4ch», «10сек», «Современное Искусств».

Экология и благотворительность На VK Fest в этом году сделают акцент на разумное потребление и экологичность. На площадке обещают раздельный сбор мусора, а кафе и фудтраки будут использовать только посуду из перерабатываемых материалов. Впервые участником фестиваля станет фонд «Гуманитарное действие» – он поможет сдать бесплатный и анонимный экспресс-тест на ВИЧ. Кроме того, свои зоны (где можно сделать пожертвование или узнать больше о работе) откроют ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов ГАООРДИ, благотворительная организация «Перспективы», магазин «Спасибо».

Еда В меню как стрит-фуд (бургеры, пиццы, шаверма, хот-доги), так и смузи, приготовленные на пару овощи, норвежские вафли, суши, супы, плов, шашлык и замороженные йогурты. Экологичный лайфхак – в некоторых кафе обещают скидку, если вы нальете напиток в свою термокружку.