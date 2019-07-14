Для установки мемориальной доски петербургские власти потребовали справку, подтверждающую, что Борис Стругацкий — писатель

Петербургский комитет по культуре потребовал справку о том, что Борис Стругацкий был писателем. Это необходимо для установки мемориальной доски — об этом стало известно из блога на сайте «Эхо Москвы» из слов депутата Закса Борис Вишневский.

Вишневский на данный момент добивается установки мемориальной доски на доме 4 по улице Победы, где жил Стругацкий, уже составлен эскиз. Кроме того, также решен вопрос с финансированием. Однако возникла необходимость предоставить справку о писателе.

"Я позвонил зампреду Союза писателей Санкт-Петербурга и президенту Фонда братьев Стругацких Сергею Арно. Он хохотал, как безумный, несколько минут. Потом сказал, что справку напишут, конечно. И что теперь наш Союз войдет в историю — как выдавший справку о том, что Борис Стругацкий был писателем." — прокомментировал Борис Вишневский.

Ранее дети Стругацких выложили все произведения писателей в открытый доступ.