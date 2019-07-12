Платить за общедомовое, запрещать курить и выгонять с улицы: рестораторы предложили жителям Рубинштейна «мировую»
Арендаторы помещений на улице Рубинштейна предложили мировую жителям главной ресторанной улицы Петербурга — они готовы платить за пользование общедомовым имуществом и отогнать курильщиков от окон. Однако петербуржцы продолжают настаивать на своем — а именно избавиться ото всего шума.
Арендаторы готовы оплачивать пользование общедомовым имуществом, убирать территорию возле своего заведения, следить, чтобы посетители не шумели и не курили под окнами жилых квартир. Особо агрессивных посетителей предлагается выдворять с улицы при помощи вмешательства полиции и охраны.
Местные жители выдвинули встречные предложения. Они согласны пойти на мир только в том случае, если все заведения подвалах и имеющие общий вход с парадной кафе будут закрыты, а летние веранды запрещены к посещению после 22:00. Кроме того, жители Рубинштейна просят убрать звуковые колонки с улицы и оборудовать помещения каждого из кафе системой звукоизоляции.
«Если так будет продолжаться, улица Рубинштейна вовсе не станет спокойной улицей. Просто на место закрывающихся предприятий придут маргинальные заведения, работающие без лицензии и без соблюдения СанПинов, требований пожарной безопасности и интересов жителей. Для нормальной работы заведений необходимы диалог между всеми заинтересованными сторонами и инициирование изменений в действующие нормативно-правовые акты, в том числе с учетом специфики застройки исторического центра», — прокомментировала «Фонтанке» руководитель бюро юридических стратегий Дарья Филина.
Опыт объединения у рестораторов уже имеется. 12 февраля сотрудники 18 петербургских заведений вышли на улицу Рубинштейна, чтобы убрать ее от снежного апокалипсиса, который обрушился на Петербург этой зимой. «Собака.ru» поговорила с барменами, менеджерами и поварами о том, почему они решились выйти на улицу с лопатами и ломами и как в сложившейся ситуации вести себя горожанам. Ранее также стало известно, что улица Рубинштейна перестала пользоваться спросом у арендаторов.
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