Арендаторы помещений на улице Рубинштейна предложили мировую жителям главной ресторанной улицы Петербурга — они готовы платить за пользование общедомовым имуществом и отогнать курильщиков от окон. Однако петербуржцы продолжают настаивать на своем — а именно избавиться ото всего шума.

Арендаторы готовы оплачивать пользование общедомовым имуществом, убирать территорию возле своего заведения, следить, чтобы посетители не шумели и не курили под окнами жилых квартир. Особо агрессивных посетителей предлагается выдворять с улицы при помощи вмешательства полиции и охраны. Местные жители выдвинули встречные предложения. Они согласны пойти на мир только в том случае, если все заведения подвалах и имеющие общий вход с парадной кафе будут закрыты, а летние веранды запрещены к посещению после 22:00. Кроме того, жители Рубинштейна просят убрать звуковые колонки с улицы и оборудовать помещения каждого из кафе системой звукоизоляции.