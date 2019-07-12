В крупнейшем российском хранилище — Государственном архиве литературы и искусства — произошел пожар. Сильное задымление было выявлено на верхних этажах здания, а площадь возгорания с 10 квадратных метров достигла 150-ти.

Сейчас очаг возгорания ликвидирован, однако пока неизвестно, какой ущерб был произведен пожаром. По первоначальным данным, площадь возгорания составляла 10 квадратных метров, но затем она выросла до 150. Как сообщили спасатели, горела «бумажная продукция», однако в данный момент неясно, архивные это документы или нет.

Российский Государственный архив литературы и искусства является крупнейшим хранилищем России, в котором сосредоточены богатейшие материалы по истории отечественной литературы, музыки, театра, кино, изобразительного искусства, архитектуры. Архив был основан в 1941 году частично на собрании Государственного литературного музея.

В документах РГАЛИ сосредоточена информация о культурной жизни страны, о различных этапах развития литературы, искусства и общественной мысли, о творческих контактах представителей отечественной и зарубежной культуры. В архиве собраны фонды органов центрального управления в области культуры, театров, киностудий, специализированных учебных заведений, издательств, общественных организаций; личные фонды писателей, критиков, художников, композиторов, деятелей театра и кино, коллекции документов.