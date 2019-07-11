В Московском районе началось строительство новой велосипедной дорожки

Согласно заключенному контракту на обустройство велосипедной дорожки, который выполняет Комитет по развитию транспортной, работы планируется завершить не позднее 30 августа 2019 года. Новая дорожка станет частью маршрута от проспекта Юрия Гагарина до Софийской улицы. Сейчас в Петербурге доступно 28 велосипедных маршрутов общей протяженностью 107 километров — до конца года планируется открытие еще 7 маршрутов, которые растянутся на 32,4 километра.

Напомним, ранее Городской центр управления парковками показал новую схему строительства велодорожек в Петербурге. Она рассчитана до 2021 года — только к 2019 году в городе появилось 43 километра дорожек для велосипедистов. В 2018 году Петербурге появился первый велосветофор, регулирующий движение велосипедистов. Объект установлен у пешеходного перехода около дома 45 по Морской набережной, идущей вдоль Малой Невы, Петровского фарватера и Финского залива. А еще активисты сообщества «Велосипедизация Петербурга» подготовили подробную инструкцию о том, как очистить велополосы Петербурга от припаркованных автомобилей.