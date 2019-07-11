Шоурум растений, студия керамики и «Севкабель Порт»: появился путеводитель по креативному Петербургу

Делимся геоданными: в Петербурге появился путеводитель по креативным местам для занятий творчеством (и не только!). Маршрут насчитывает 11 точек на карте города — с остановками на книжных аллеях на Малой Конюшенной, в шоуруме растений, студии керамики и «Севкабель Порту».

Путеводитель по творческому Петербургу создан компанией S7 совместно с тревел-блогером Валерией Соколовой и насчитывает 11 мест. Так, гостям города (и петербуржцам тоже!) предлагают прогуляться по обновленному Василеостровскому рынку и «закупиться перед пикником фруктами и ягодами», побывать на лекции или занятии по йоге в «Севкабель Порту», в формате арт-вечеринок создать собственный шедевр живописи в арт-центре «Без рамок», а за лавандовым кремом с пастилой из черноплодки и веганскими боулами советуют отправляться в кафе Grun.

В списке также значатся «одно из самых хипстерских мест Петербурга» и «аналог московского Зарядья» Новая Голландия и пространство «Бутылка», книжные аллеи на Малой Конюшенной площади, тайм-кафе Freedom, «Ленинград-центр», студия керамики Basa Space и шоурум растений Antas — настоящие зеленые джунгли посреди каменного города. Не купить, так побродить посреди зелени!

Всего в рамках проекта разработано более 450 путеводителей, которые показывают город глазами его жителей — Краснодар, Франкфурт-на-Майне, Нячанг и другие. Полный список можно посмотреть здесь.

Напомним, 18 мая на Малой Конюшенной улице в Петербурге вновь открылся литературный парк «Книжные аллеи». Локация превратилась в своеобразный книжный городок — 40 павильонов, в которых представлено более 50 тысяч книг! А подготовиться к походу в «Севкабель Порт» поможет наш гид по кластеру и его активностям — пространство у моря превратилось в порт приписки не только для главных опенэйров лета и нашей премии «ТОП 50», но и для каллиграфа Покраса Лампаса, медиахудожников Tundra, формации Roots United и еще нескольких десятков резидентов.