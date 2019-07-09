Лахта Центр показал, как в небе над Петербургом собираются дождевые тучи. Минутный таймлапс, в который уместилось восемь часов непогоды, был снял с камеры на смотровой площадке самого высокого здания Европы — на высоте 360 метров над городом. Посмотрите прямо сейчас!

Вид на город открывается с высоты 86-го этажа Лахта Центра — это 360 метров над Санкт-Петербургом. Смотровая площадка будет доступна для петербуржцев после открытия комплекса — в настоящий момент в самом высоком здании Европы идут отделочные и пуско-наладочные работы.

Таймлапс был записан во время бури, которая обрушилась на Петербург 3 июля, однако в Лахта Центре говорят, что она «полный аналог сегодняшней, только с ясным небом в первой половине дня». Сегодня же горожане с самого утра сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, однако фотографии говорят о масштабах побольше — люди оставляли свои машины посреди дороги и шли буквально вплавь, находясь по пояс в воде. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы.

Напомним, ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года.

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.