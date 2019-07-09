«На этих адресах нет ливневой канализации»: «Водоканал» устраняет последствия потопа в Петербурге

Сегодня утром, 9 июля, на Петербург обрушился ливень. Горожане сообщали о локальных потопах на проезжих частях и тротуарах, однако фотографии говорят о масштабах побольше — люди покидали свои машины прямо посреди дороги и шли буквально вплавь, находясь по пояс в воде. Аварийные бригады «Водоканала» перешли на усиленный режим работы, однако на отдельных участках устранить последствия потопа будет затруднительно — «на этих адресах нет ливневой канализации».

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» зафиксировал пиковое значение осадков в Выборгском районе — 15,12 миллиметров за 20 минут. Специалисты устраняют локальные засоры на канализационных сетях и сообщают, что, «учитывая исправность всех ливневок, подтопления не должны быть значительными», а вода должна уйти в течение 20-30 минут после окончания дождя.

Однако жителям проспекта Королева, Сизова и улиц Феодосийской и Жукова повезло меньше — в «Водоканале» отмечают, что на этих адресах нет ливневой канализации. Потоп на Парашютной также объяснили — это происходит в связи с тем, что уровень поверхности земли на данном участке дороги значительно ниже уровня поверхности земли прилегающей территории.

«Гидравлическая нагрузка на канализационную сеть значительно возрастает при резком увеличении скоростей движения сточной жидкости из-за сверхинтенсивных осадков. Также есть заявки от жителей по Светлановской площади — там на образование скоплений воды могут повлиять интенсивность осадков при насыщенном движении транспорта и загруженности проезжих частей», — сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.