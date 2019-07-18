Появится ли у музея Достоевского собственное здание и почему против него выступают горожане?

К 200-летию Федора Михайловича Достоевского в Петербурге планировали возвести новый корпус музея его имени по соседству со старым — на месте снесенного в 1970-е доходного дома. Однако в срок план уже точно реализован не будет: строительство так и не началось, потому что местные жители протестуют против уничтожения единственного в округе сквера, который здесь появился. Активисты проводят пикеты и выстраиваются живым щитом, тогда как фонд «Петербург Достоевского» продолжает работу над расширением и ведет переговоры с властями. «Собака.ru» рассказывает все, что известно о конфликте на данный момент.

Как город сначала решил, а потом передумал строить новый корпус музея В октябре 2018 года градостроительный совет Петербурга одобрил расширение музея Достоевского в Кузнечном переулке. Дополнительный корпус должен был расположиться западнее дома 9/27 А — планировалось, что он будет примыкать к уже существующему музею. Однако в мае Смольный заявил, что постройка нового здания недопустима — по его мнению, ее собирались провести на месте сквера, который Врио губернатора Петербурга Александр Беглов решил внести в перечень зеленых насаждений города. Процесс остановили, строительство не началось до сих пор. Фонд «Петербург Достоевского» в конце июня этого года опубликовал петицию с требованием возвести новый корпус, так как иначе «музей писателя мирового уровня будет обречен на дальнейшее существование в тесноте». На момент публикации ее подписали почти 15 000 человек. В июле 2019 года стало известно, что от лица вице-губернатора Владимира Кириллова прозвучало предложение о вхождении Петербурга в состав учредителей фонда. Ранее такого в городе не происходило.

Концепция развития Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского © Евгений Герасимов и партнеры

Что уже сделано для расширения музея? Соучредитель Фонда Андрей Якунин рассказал, что за 2018 год были выкуплены квартиры № 36 в доме по Кузнечному переулку 5/2, а с собственниками квартиры № 40 начали переговоры — это коммуналка, в которой живет пять человек. Именно эти помещения станут частью музейного пространства и соединят новый и старый корпуса. Квартиры нужно перевести из статуса жилых в нежилые, но сделать это на данный момент невозможно: учредители обращались в компанию «Реалпроект», «которая специализируется на переводе жилого фонда в нежилой», и получили заключение, что по действующим нормам перевод пока неосуществим. В Администрации Центрального района сделали такой же вывод. По мнению Андрея Якунина, ступор возник из-за того, что ранее российское законодательство не сталкивалось с подобными ситуациями.

Как протестуют горожане? В апреле петербуржцы выстроили в сквере Кузнечного переулка живой щит — они требовали отменить решение о строительстве на его месте здания музея и предлагали назвать безымянный зеленый участок в честь Достоевского. 6 июля во время празднования Дня Достоевского в переулке прошли одиночные пикеты в защиту сквера, во время которых у одной из активисток произошла стычка с архитектором проекта Евгением Герасимовым. Женщина написала на зодчего заявление в полицию. На каком месте планируют возвести здание? По словам учредителей Фонда, корпус построят вместо доходного дома, который был снесен в 1970-е годы «по техническим причинам». Сейчас там два брандмауэра, через которые можно попасть из Кузнечного переулка на улицы Достоевского и Марата. Между ними и появится новый корпус, который закроет сквозной проход. Учредители фонда уверяют, что зеленые насаждения не только сохранят, но и облагородят. Чем в таком случае недовольны местные жители? Ярослав Костров, один из активистов, вставших на защиту деревьев, рассказал, что, на самом деле большую часть сквера планируют уничтожить: «Деревья и трава растут не только внутри двора, но и на точке, на которой хотят построить здание (это видно на карте ниже — прим. ред.). Сейчас это место — единственный зеленый оазис в каменных джунглях Кузнечного переулка. Мы категорически против уничтожения сквера и готовы биться за сохранение кустов и деревьев, не дадим их спилить. Зимой состоялись официальные слушания, организованные администрацией района и муниципалитетом, — 100% сидящих в зале проголосовали против застройки этой территории».

Скриншот сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания». Обведена территория, на которой планируется построить здание



Действительно ли придется вырубить часть деревьев? Директор музея Достоевского Наталья Ашимбаева рассказала, что кусты, растущие между домами, между которыми должны построить новое здание, исчезнут: «Да, к сожалению, это так. Я тоже люблю зелень, у меня нет цели уничтожить деревья, но в этой ситуации я ставлю на весы будущее музея и сирень, за которую борется движение «Центральный район за комфортную среду обитания». И для меня будущее музея перевешивает. Вся внутренняя часть двора останется, будет благоустроена и, несомненно, выиграет по сравнению с ее сегодняшним состоянием». Как сейчас выглядит сквер? Сейчас сквер не в лучшем состоянии, на траве валяются бутылки, часть газона вытоптана. Ярослав Костров объяснил, что заниматься уборкой просто некому: «Раньше здесь убирались садовники, но с прошлого года сквер вывели из ЗНОП, прекратилось финансирование. Жители сами ухаживают за деревьями и кустарниками, а в этом году посадили цветы и газонную траву».

Зачем нужно расширение музея? В 1971 году, когда музей только создавался, никто не предполагал, как он разрастется. Тогда, по словам Натальи Ашимбаевой, в нем не было фондов, все собранные экспонаты были показаны в рамках первой выставки. Почти за 50 лет работы фонды многократно увеличились, выросла библиотека, книги стало некуда расставлять. Несмотря на то, что в 1997 году музею были переданы три квартиры, сейчас он переполнен. «Кроме того, — рассказала директор музея, — у нас всего два зала. Этого очень мало, нам не хватает места для экспозиций. У нас проходило множество выставок, некоторые из них мы хотели бы оставить хотя бы на год, но это было невозможно. В помещениях очень тесно, в вестибюле еле умещаются три экскурсионные группы. Лестницы не оборудованы для спуска и подъема людей с ограниченными возможностями — и сделать это нельзя, просто негде. В новый корпус перейдет театральный зал, он запланирован как современный, технически оснащенный. Сейчас, например, у нас нет гримерки. В «День Достоевского» музей был закрыт до 16:30, потому что во всех залах переодевались и гримировались актеры». Что планируют сделать в новом музейном пространстве: Вход, удобный для людей с ограниченными возможностями

Новые выставочные пространства, в которых можно будет разместить сразу несколько экспозиций

Многофункциональный зал для презентаций и занятий с детскими группами

Библиотека с читальным залом

Новый театральный зал-трансформер

Музейный магазин и кафе

Открытая терраса на крыше

Что предлагают активисты? Представители сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания» объяснили, что они не против расширения музея Достоевского, их не устраивает только вопрос вырубки деревьев. Поэтому они предлагают перенести его в любое другое здание города. Может ли музей перенести проект в другое помещение? Как утверждает Наталья Ашимбаева, это не подходящий вариант: «Это уже будет отдельное учреждение, которое потребует дополнительный штат сотрудников, сейчас нас мало. Многие проблемы музея решатся, когда будет построено здание, примыкающее к существующему. Там разместится просторная входная зона, люди будут попадать в старый корпус через новый, появятся дополнительные выставочные и экспозиционные пространства». Почему до сих пор не налажена связь с активистами? Наталья Ашимбаева рассказала, что пока сделать это не получается: «Когда мы подошли к ресторану, в котором проходила встреча с журналистами, там стояли активисты с плакатами. Они задали нам несколько вопросов, на которые я пыталась ответить, но меня перебивали, нас не хотят слушать. Мы доступны, открыты для общения, можно прийти в музей и поговорить. Кроме того, я написала на сайте музея текст, в котором объяснила свою позицию».