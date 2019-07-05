«Мы должны иметь достойные пешеходные улицы»: создатели зоны отдыха на Малой Конюшенной рассказали о дальнейших планах
Создатели зоны отдыха на Малой Конюшенной улице, петербуржцы Артур Стамбульцян, Ольга Мнишко и Павел Додонов рассказали о дальнейших планах на развитие доступных городских пространств. Всем, кто переживал о пропаже ярких (и удобных!) шезлонгов — они вернутся, как только в Петербурге вновь станет сухо и солнечно!
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Здесь и далее фото: Артур Стамбульцян
29 июня Артур Стамбульцян, Ольга Мнишко и Павел Додонов установили яркие оранжевые шезлонги, обеденные столики и стулья на аллее Малой Конюшенной площади. Эксперимент о внедрении зоны отдыха в привычную жизнь улицы удался — петербуржцы и гости города дремали в шезлонгах, обедали в компании друзей или семьи, некоторые даже специально приезжали на кофе-брейк в центр города, чтобы воспользоваться пространством.
Вечером на Малую Конюшенную стягивались посетители баров и клубов по соседству — организаторы акции с радостью рассказывают, что даже принося выпивку, молодые люди убирали за собой оставшийся мусор перед тем, как уйти. Редакция «Собака.ru» узнала у одной из организаторов доступного общественного пространства Ольги Мнишко промежуточные итоги и расспросила о дальнейших планах — том, как превратить город в комфортную для жизни среду и почему петербуржцы «должны иметь достойные пешеходные улицы».
Ольга Мнишко
Специально для «Собака.ru»:
На Малой Конюшенной нет скамеек, это какая-то адская тупость. Наше право, чтобы они там были. На появление шезлонгов петербуржцы реагировали здорово, и удивительно, что они не стеснялись ими пользоваться. Когда ветер уносил шезлонги, люди подходили и возвращали на место, поднимали падающие растения — была какая-то забота о том, что происходит вокруг. Они также не стеснялись нас благодарить, говорили, что это удивительная акция — это тоже безумно приятно и искренно.
В разное время приходили разные люди. Днем в основном отдыхали родители с детьми, туристы, пожилые люди — они шли куда-то в филармонию и присаживались в ожидании на стульчик. Здорово, что некоторые приходили с едой. Одна женщина даже специально приехала. Сказала, что прочитала в интернете о появлении зоны для отдыха, купила булочку, молоко, сварила кофе — специально для того, чтобы здесь поесть. Вечером из баров по соседству приходили со своим алкоголем, но спокойно сидели. И самое приятное, что за собой все убрали.
Мебель сейчас уехала к Паше Додонову — потому что для нее в городе слишком дождливо. Она вернется, когда снова появится солнце. Каких-то глобальных планов по продолжению или повтору у нас нет, кроме того, что хочется сделать что-нибудь подобное на набережной Лейтенанта Шмидта, на нижнем уровне.
Главная проблема уже была озвучена прекрасной пожилой женщиной — Малая Конюшенная неживая, неуютная. Для того, чтобы жизнь на улице появилась, туда должны прийти люди, а для этого необходимы условия — кафе в каждом доме, магазины, уличная мебель. Мы должны иметь достойные пешеходные улицы, а у нас везде припаркованы машины — даже на этом маленьком клочке земли, который был отдан пешеходам, невозможно находиться.
Хочется, чтобы люди больше находились вне дома, чтобы они расширяли горизонт понимания себя в городском пространстве. Для нас основной итог — общественные пространства для каждого. Что подразумевается под словом «каждый»? То, чтобы этим пространством пользовались все люди — семьи, родители, люди старшего поколения, бездомные, люди со своей выпивкой, кто угодно. Нам кажется, что эти пространства и эта маленькая зона должны быть доступны любому. Каждому человеку.
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