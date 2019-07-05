«Мы должны иметь достойные пешеходные улицы»: создатели зоны отдыха на Малой Конюшенной рассказали о дальнейших планах

Мебель сейчас уехала к Паше Додонову — потому что для нее в городе слишком дождливо. Она вернется, когда снова появится солнце. Каких-то глобальных планов по продолжению или повтору у нас нет, кроме того, что хочется сделать что-нибудь подобное на набережной Лейтенанта Шмидта, на нижнем уровне.

Главная проблема уже была озвучена прекрасной пожилой женщиной — Малая Конюшенная неживая, неуютная. Для того, чтобы жизнь на улице появилась, туда должны прийти люди, а для этого необходимы условия — кафе в каждом доме, магазины, уличная мебель. Мы должны иметь достойные пешеходные улицы, а у нас везде припаркованы машины — даже на этом маленьком клочке земли, который был отдан пешеходам, невозможно находиться.

Хочется, чтобы люди больше находились вне дома, чтобы они расширяли горизонт понимания себя в городском пространстве. Для нас основной итог — общественные пространства для каждого. Что подразумевается под словом «каждый»? То, чтобы этим пространством пользовались все люди — семьи, родители, люди старшего поколения, бездомные, люди со своей выпивкой, кто угодно. Нам кажется, что эти пространства и эта маленькая зона должны быть доступны любому. Каждому человеку.