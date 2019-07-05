Установку памятника Даниилу Гранину в Петербурге перенесут на более поздний срок
Памятник писателю Даниилу Гранину возле дома №6 на Дальневосточном проспекте в Петербурге могут установить позже запланированного срока. О возможной отсрочке рассказал глава Комитета по культуре Константин Сухенко. По мнению чиновника, с появлением мемориала «есть проблемы, которые надо решить» — одна из них заключается в неподготовленности территории.
По словам Сухенко, памятник, который планировали установить возле дома №6 на Дальневосточном проспекте 5 сентября, может появиться в городе позже — с отсрочкой связаны «некоторые сложности». Так, необходимо привести территорию возле будущего мемориала в порядок, а также оплатить ряд работ помимо непосредственной установки. При этом чиновник уверил — памятник точно будет.
«Есть некоторое напряжение по памятнику Даниилу Гранину. Буквально сегодня мы провели совещание, в ходе которого выяснилось, что могут возникнуть проблемы со сроком. Сейчас будем информировать, что без каких-то существенных усилий надо делать дополнительную подготовку. Надо приводить в порядок территорию, надо оплачивать ряд работ, кроме собственно, установки самого памятника. Там есть проблемы, которые надо решать», — рассказал глава Комитета по культуре.
Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учеными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.
Напомним, в декабре прошлого года Минкульт совместно с Правительством Санкт-Петербурга организовали открытый конкурс на соискание лучшего проекта для памятника писателю. Место, на котором его разместят, утвердили вместе с дочерью Даниила Александровича, Мариной Чернышевой-Граниной — им стала территория возле дома №6 на Дальневосточном проспекте. 9 февраля на Петроградской стороне в Петербурге установили мемориальную доску Даниилу Гранину. Ее разместили на фасаде дома №8 по Малой Посадской улице, в котором писатель жил с 1955 по 2017 год.
В конце мая в Петербурге выбрали три варианта проекта будущего памятника писателю Даниилу Гранину. Среди представленных работ как классические решения, так и авангардные макеты в стиле городской скульптуры. В ходе обсуждения члены жюри отметили, что министр культуры России Владимир Мединский дополнительно отметил еще один проект — он изображает Даниила Гранина сидящим на скамье. Кроме того, ранее петербургские активисты установили именную табличку на ограду сада Даниила Гранина. Однако из-за своего названия, написанного транслитом для туристов, сквер вскоре стал интернет-мемом.
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