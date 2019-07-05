Установку памятника Даниилу Гранину в Петербурге перенесут на более поздний срок

Памятник писателю Даниилу Гранину возле дома №6 на Дальневосточном проспекте в Петербурге могут установить позже запланированного срока. О возможной отсрочке рассказал глава Комитета по культуре Константин Сухенко. По мнению чиновника, с появлением мемориала «есть проблемы, которые надо решить» — одна из них заключается в неподготовленности территории.

По словам Сухенко, памятник, который планировали установить возле дома №6 на Дальневосточном проспекте 5 сентября, может появиться в городе позже — с отсрочкой связаны «некоторые сложности». Так, необходимо привести территорию возле будущего мемориала в порядок, а также оплатить ряд работ помимо непосредственной установки. При этом чиновник уверил — памятник точно будет. «Есть некоторое напряжение по памятнику Даниилу Гранину. Буквально сегодня мы провели совещание, в ходе которого выяснилось, что могут возникнуть проблемы со сроком. Сейчас будем информировать, что без каких-то существенных усилий надо делать дополнительную подготовку. Надо приводить в порядок территорию, надо оплачивать ряд работ, кроме собственно, установки самого памятника. Там есть проблемы, которые надо решать», — рассказал глава Комитета по культуре.