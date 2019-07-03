10 самых интересных старинных петербургских гаражей

Историк-архивист, специалист по архитектуре с уточнением на «автомобильной инфраструктуре» начала 20 века Ольга Шурыгина презентовала книгу об истории петербургских гаражей. Специально для «Собака.ru» Ольга составила топ-10 самых интересных из них и рассказала об их истории.

Гаражные боксы в «Доме Бенуа» Каменноостровский проспект, 26-28 Петербургская сторона — часть города, интенсивное развитие которой началось после открытия в 1903 году постоянного Троицкого моста через Неву. С этого времени территория вокруг основной магистрали острова, Каменноостровского проспекта, быстро застраивалась фешенебельными доходными домами. Квартиры здесь снимали представители тогдашнего «среднего класса» — коммерсанты и военные, чиновники и люди творческих профессий, инженеры и преподаватели высшей школы, врачи и банковские служащие. Многие из них уже могли позволить себе личный автомобиль. Пожалуй, самой крупной и известной жилой постройкой Петербургской стороны является дом Первого Российского страхового общества — грандиозный комплекс сооружений, занимающий целый квартал и известный под неофициальным именем «Дома трех Бенуа». Проект, составленный авторским коллективом Л.Н. Бенуа, Альб. Н. Бенуа, Ю.Ю. Бенуа и А.И. Гунста, был утвержден в апреле 1911 года. Строительство завершилось в 1913 году. Еще на этапе конкурса проектов, объявленного в 1910 году, задание предусматривало размещение при доме «6 теплых гаражей», трио Бенуа и А.И. Гунст сумели удовлетворить этому условию. Гаражи встроены в первые этажи самых дальних дворовых флигелей. Нельзя исключать, впрочем, что часть нынешних гаражных боксов изначально предназначалась все-таки для каретных сараев и была приспособлена под хранение авто уже в процессе эксплуатации. Известны имена некоторых жильцов-автовладельцев и марки их машин. Так, свои автомобили здесь хранили директор правления общества механических заводов «Бр. Бромлей» В.А. Лессинг («Подеус»), купцы 1-й гильдии Ф.М. Вайштейн («Мерседес»), К.Ф. Лофгаген («Хорьх»), коммивояжер П.Н. Молодовский («Уайт»), инженеры-технологи Г.А. Бернштейн («Рено»), С.Г. Ляндау («Лаурин и Клемент») и М.А. Маргулис («Лорен Дитрих» и «Наган»), присяжные поверенные и стряпчие Б.К. Беккер («Панар-Левассор») и М.А. Чунский («Делоне-Бельвиль» и два «Мерседеса»), представители творческих профессий: оперная артистка Е.И. Збруева-Штембер («F. N.») и балерина А.Р. Нестеровская («Бенц») и другие.

Гараж в доходном доме архитектора А.И. Балинского Большая Монетная улица, 22 В крупных доходных домах одноместный боксовый гараж часто строился для его владельца и располагался на первом этаже второго либо третьего (самого дальнего) дворового флигеля. Нередкими были случаи, когда гараж в виде одноместного бокса примыкал к основному зданию в виде небольшой пристройки. Наиболее ярким примером здесь является гараж в доходном доме архитектора А.И. Балинского на Большой Монетной улице, построенный самим владельцем в 1908 году. Одноместный бокс проектировался одновременно с остальным домом на общем фундаменте. Гараж совмещен с двухкомнатной квартирой шофера, имеющей собственный отдельных вход из арки дома и непосредственно из гаража.

Гараж Акционерного общества «Дюркопп» Каменноостровский проспект, 29 До октября 1912 года техническая контора германского завода по производству швейных машин, велосипедов, автомобилей «Дюркопп и Ко» братьев С.М. и А.М. Рагинских арендовала на Невском проспекте, 61 магазин-склад автомобилей, именуемый в документах «гаражом». Гараж на Каменноостровском проспекте был построен одновременно с комплексом доходного дома, возведением которого в 1912–1914 годах занимался архитектор И.И. Долгинов. Отдельно стоящее одноэтажное бетонное строение гаража вытянуто вдоль дворовой границы участка, его въездные ворота выходят во внутренний двор. Композиционно здание распадается на две части. Можно предположить, что в его левой половине, акцентированной фронтоном сложного силуэта, располагался магазин, а в правой устроен гараж на восемь боксов (в настоящее время сохранилось и используется по назначению пять из них).

Гараж и ремонтная мастерская «Автогруз» Малая Посадская улица, 13 Концентрация автовладельцев вокруг Каменноостровского проспекта привлекала сюда разнообразные автомобильные сервисы и магазины. Как правило, речь шла о представительствах автомобильных фирм, предлагавших комплекс услуг по продаже, обслуживанию, ремонту и хранению техники. Наибольшая часть таковых была сосредоточена на территории, ограниченной современными улицами Льва Толстого, Куйбышева, Чапаева и нечетной стороной Каменноостровского проспекта. Трудно сказать, насколько важное значение имело для этого расположение здесь Петербургского коночного, а затем трамвайного парка. Впрочем, формирование транспортно-технической специфики района налицо. На Малой Посадской улице располагался гараж и ремонтная мастерская «Автогруз» представительства автомобильной марки «Скания». Автомобильная история участка началась еще с августа 1905 года, когда здесь на территории багетной фабрики К.Р. Гофмана владельцами было решено организовать склад автомобилей. Для этих целей техником А.И. Рейнбольдтом была спроектирована одноэтажная деревянная кладовая. Осенью 1913 года для «Автогруза» по проекту гражданского инженера Д.С. Кузнецова было построено существующее сейчас (используемое под супермаркет) одноэтажное здание манежного типа, перекрытое металлическими фермами, с устройством светового фонаря. С началом Первой мировой войны здесь расположились гараж и ремонтная мастерская Автомобильной роты.

Гараж в Кузнечном переулке Кузнечный переулок, 14ББ Гараж, построенный в 1912 году, спрятан в третьем, самом дальнем, дворе домовладения по Кузнечному переулку. Сейчас к зданию удобнее пройти через арку дома 22-24 по улице Марата. Это специальный гаражный флигель, в нижнем этаже которого располагались пять боксов на 11 автомобилей, а над ними были устроены 10 жилых комнат для шоферов. Также часть помещений могла использоваться под конторские или складские помещения. Всевозможные комбинации по объединению жилых помещений и гаража были следствием особенности восприятия персоны шофера как своего рода нового «конюха» или «кучера», которому пристало постоянно находиться поближе к упряжи и ездовым животным. Наибольшее количество таких гаражей можно встретить на Петроградской стороне либо на улицах вокруг площади Восстания, Лиговского проспекта и улицы Марата. По данным справочников в 1914 году в гараже хранились два автомобиля «Фиат», принадлежавшие журналисту В.М. Дорошевичу, «Дюркопп» И.Ф. Федорова и «Берлие» И.Г. Борычева. До недавнего времени помещение занимала котельная, сейчас оно пустует.

Фото: Р. Бикбова

Фото: Р. Бикбова

Фото: Р. Бикбова

Фото: Р. Бикбова



Фото: Р. Бикбова

Фото: Р. Бикбова

Гараж Его Императорского Величества в Царском Селе г. Пушкин, Академический проспект, 2, 4, 6 Николаю II автомобиль был впервые представлен в 1903 году. Пробная поездка настолько понравилась царю, что тот принялся совершать автомобильные прогулки практически ежедневно. Количество машин в императорском гараже с каждым годом росло: от 7 в 1906 году до более чем 40 в 1913-м. К середине 1910-х годов Императорский гараж в Царском Селе представлял собой комплекс крытых стоянок, мастерских для обслуживания и ремонта автомобилей и жилых помещений. Самое первое здание гаража в Царском Селе (Академический проспект, 4) было возведено в 1906 году в «стиле английского коттеджа» с элементами фахверка. Автор проекта — архитектор Царскосельского Дворцового управления Сильвио Амвросиевич Данини, — решил гараж в типичном для себя ключе, который можно описать как стиль западноевропейской (английской) загородной усадьбы второй половины XIX века: черепичная кровля сочетается с краснокирпичными стенами, щипцовые завершения фасадов — с ложным фахверком. Строение имеет два этажа. В нижнем по всему периметру располагались автомобильные боксы, мастерские и каретный сарай, здесь же размещались и подсобные службы. Верхний этаж был жилым и предназначался для служащих. Второе здание гаража (Академический проспект, 2) возведено в 1907–1908 году архитектором Владимиром Александровичем Липским. Здесь разместились канцелярия, цейхгауз, кладовые, малярная и столярная мастерские, а также резиденция начальника технической службы и личного шофера императора Николая II Адольфа Кегресса (позднее эта постройка получила неофициальное название «дом Кегресса»). Интересная особенность здания — скульптурный барельеф, изображающий автомобильные гонки. Третье здание (Академический проспект, 6), так называемый «Белый гараж», замыкало комплекс построек с запада, его возведение началось в 1913 году. Автором проекта выступил архитектор Петергофского дворцового управления Александр Константинович Миняев. Здание «Белого гаража» решено в неоклассическом стиле. Внутреннее пространство представляет собой единый зал-манеж на 40 автомобилей, перекрытый легкими металлическими фермами с фонарем верхнего света (конструкции были спроектированы инженерами фирмы Ф. Сан-Галли специально для этого здания). «Белый гараж» был оснащен по последнему слову техники электромеханическими подъемными воротами, оборудованием для мойки автомобилей струей воды под давлением, электрической системой вентиляции, паровой системой отопления и всевозможными станками.

Гараж в Зимнем дворце Дворцовая набережная, 38 В Петербурге автомобили, принадлежавшие императорской фамилии, некоторое время находились на хранении в различных помещениях Конюшенного ведомства. Это было сопряжено с некоторыми неудобствами, поэтому гараж сделали на территории Зимнего дворца. Выбор места в одном из закрытых его дворов («гаражная западина») не оставлял архитектору большого простора для творчества: гараж во дворце проектировался как сугубо утилитарный, прозаический объект. Автором проекта, датированного 1910 годом, стал штатный архитектор Зимнего Николай Иванович Крамской, сын знаменитого художника-передвижника И.Н. Крамского. Это одноэтажное, вытянутых пропорций строение, почти лишенное архитектурных украшений. Стены сложены из шлакобетонных блоков, на них покоится плоский железобетонный свод, прорезанный посередине световым проемом, открывающимся в чердачное пространство, куда свет проникал через остекленный фонарь кровли. Ее стропильная система разработана и изготовлена Санкт-Петербургским Металлическим заводом. Помимо этого, свет поступает через крупные боковые окна. Интерьер делится на две части в отношении примерно 1:3, большая из которых предназначена для стоянки авто. В небольшом помещении, сразу за въездными воротами, располагались мойка и оборудование бензиновой станции немецкой фирмы «Мартине и Гюнеке». Помещение было оснащено системами отопления и принудительной электрической вентиляции. Все работы по техническому оснащению были выполнены заводом Сан-Галли. В 2011 году при реставрации Эрмитажного гаража его фасадам был возвращен исторический красно-терракотовый цвет.

Фото: А. Гущина

Фото: А. Гущина

Фото: А. Гущина

Фото: А. Гущина

Фото: А. Гущина







Гараж Карла Крюммеля в Ковенском переулке Ковенский переулок, 5 Это был первый из двух многоэтажных гаражей автомобильной фирмы немецкого подданного Карла Крюммеля, дилера американо-французской компании «Готчкис». Кроме того, Крюммель занимался изготовлением кузовов и предоставлял услуги хранения, ремонта и обслуживания авто. Конструктивное решение здания гаража (архитектор Я.З. Блувштейн, техник М.И. Польницкий, 1909), рассчитанного на размещение 50 автомобилей, близко промышленной архитектуре: основу этого частично четырех-, частично трехэтажного здания составляет монолитный железобетонный каркас с заполнением фасадов кладкой из пустотелых шлакобетонных блоков. Железобетонными также являются внутренняя лестница и междуэтажные перекрытия. Кровля над трехэтажной частью сооружения была эксплуатируемой. Стоянки машин занимали только два нижних этажа здания, каждый из которых был разделен железобетонными перегородками на отдельные боксы, закрывавшиеся металлическими жалюзи. Выше размещались малярная и обивочная мастерские, автомагазин — на последнем этаже. Такое распределение функциональных зон было продиктовано целесообразностью: верхние этажи наименее доступны, а потому в меньшей степени подвержены загрязнению. Этажи сообщались между собой с помощью большого грузового лифта. Кроме того, в здании гаража было проведено электрическое освещение, имелась система вытяжной вентиляции. По данным на 1913 год, в гараже на хранении числились пять автомобилей. Три из них принадлежали сыновьям Крюммеля: два — Карлу («Готчкис» и «Грегуар») и один — Адольфу (тоже марки «Грегуар»). Также здесь хранились «Форд» профессора медицины В.Н. Шевкуненко и «Панар Левассор» В.Л. Львова. Строительство обоих петербургских гаражей Крюммеля осуществила фирма «Товарищество асфальтового и бетонного производства Бодо Эгесторф и Ко», сферой деятельности которой, судя по рекламным материалам в прессе начала 1910-х годов, было производство канализационных, водопроводных, асфальтовых и других строительных работ на основе бетонных и железобетонных конструкций, а также биологическая очистка сточных и канализационных вод. Комплекс гаража в Ковенском переулке понес утраты в 2009 году. На месте снесенного конторского корпуса был возведен административно-жилой комплекс со встроенно-пристроенными помещениями и автостоянкой (2011–2013, проектировщик ООО «Евгений Герасимов и партнеры»). Здание самого гаража уцелело, хотя и подверглось реконструкции с заменой кровли, столярного заполнения оконных и дверных проемов, штукатурного покрытия фасадов.

Фото: Д. Ратников, Kanoner











Гараж Карла Крюммеля на Дивенской улице Дивенская улица, 9/3 Второй многоэтажный гараж автомобильной фирмы К. Крюммеля был открыт на Петербургской стороне, на угловом участке Дивенской и Малой Монетной улиц (гражданский инженер А.В. Болотников) в 1913 году. Главным отличием этого гаража от всех других является его планировка: это четырехэтажное железобетонное строение цилиндрической формы, диаметром чуть меньше 38 м. 120 автомобильных боксов (по 30 на каждом этаже) размещены вокруг центрального лифтового узла, имеющего три кабины. Наличие трех лифтов (по одному на каждый из трех верхних этажей) обеспечивало оптимальный режим вертикальных коммуникаций, и вместе с тем такое оборудование занимало минимум площади. Как и в первом гараже Крюммеля, основу здания представляет железобетонный каркас на ленточном фундаменте, с заполнением стен из шлакобетонных блоков. Плоская эксплуатируемая кровля с толевым покрытием предназначалась для отдыха шоферов в летние месяцы. Какая-либо декоративная обработка в экстерьере и интерьере гаража отсутствовала. Единственный въездной портал также не имел специального оформления и соответствовал подчеркнуто прозаическому облику здания. Доступ в гараж осуществлялся из двора, в который можно было попасть с улицы через арочный проезд лицевого корпуса. В том же 1913 году, одновременно с гаражом, были спроектированы каменные жилые корпуса для шоферов: один с обычными квартирами и второй, спланированный по коридорной системе (общежитие). Размещение жилья для сотрудников в непосредственной близости от места работы и даже в едином комплексе с производственными объектами было приметой времени. Во время Первой мировой войны помещение использовалось для военных целей, здесь располагался гараж Северо-Западного фронта, после чего оно пустовало. В 1932 году, после реконструкции сюда въехал таксопарк № 1 Ленинграда. В 2012–2015 годах была проведена серьезная реконструкция здания, в результате которой оно утратило свой исторический облик. Бывший гараж, перепрофилированный в офисный центр с отапливаемым паркингом на первом уровне, надстроили дополнительным этажом и мансардой, установили новые оконные переплеты и выполнили обработку фасадов в чуждой их первоначальному облику ордерной стилистике. Бывшая лифтовая шахта превращена в атриум, а на пятом этаже организована видовая площадка.

Фото: Р. Бикбова

Фото: Р. Бикбова



