В Выборге теперь можно увидеть не одну средневековую башню, а четыре: как в городе проходит самая масштабная реставрация за полвека

В Выборге, разрушавшемся долгие годы, наконец закипела жизнь: средневековые башни активно реставрируют, результаты части работ уже можно увидеть, части – будут представлены со дня на день. Редактор «Собака.ru» отправилась в один из самых интересных городов Ленобласти и объясняет, ради чего туда нужно поехать прямо сейчас.

Выборгский замок был основан в рамках третьего крестового похода на Восток в 1293 году шведскими рыцарями-крестоносцами. То, как он выглядит сейчас, – результат множественных перестроек, замок неоднократно горел, свой привычный для нас вид он приобрел в XIX веке.

Башня Святого Олафа Отреставрирована изнутри, можно попасть внутрь и на смотровую площадку В средневековый период эта башня была четырехугольной, уже позже появился восьмерик, а купол, который увенчивает постройку, был возведен русскими военными в конце XIX века – он отличается по форме от шведского. Конструкция купола была отреставрирована в прошлом году, она оказалась в хорошем состоянии – демонтирован был только флагшток, в нем эрмитажные мастера поменяли свинцовую обойму, которая за 100 лет раскрошилась. Полностью пришлось поменять кровельное железо, потому что предыдущее 1950-х годов не представляло ценности и было некорректно закреплено. Смотровая площадка тоже обновилась: раньше это был бетонный пояс, а сейчас – просечно-вытяжной металлический лист. Благодаря этому она увеличилась на 20 см – теперь здесь спокойно расходятся два человека. Надписи, которые долгие годы посетители оставляли на стенах, счистили, предварительно оцифровав и отфотографировав – их покажут на специальной выставке.

Башня была отреставрирована в прошлом и позапрошлом году, тогда была проведена вычинка кладки (как каменной, так и кирпичной), а стены снаружи полностью покрыты белой обмазкой по историческому рецепту. Но за зиму она слезла, из-за чего регулярно ведутся гарантийные работы – и их могут повторять ежегодно, если технология не изменится. В этом году будет проведен совет, на которой реставраторам, возможно, разрешат поменять состав покрытия.

Реставрация интерьеров пока не была произведена: трижды на конкурс проектов не подал заявку ни один участник. Связано это с тем, что Владимир Мединский предложил сделать внутри башни Олафа панорамный лифт. Усложняется задача тем, что упираться он должен прямо в скалу, чтобы не разрушались перекрытия. Сейчас конкурс объявлен в четвертый раз, если лифт все уже удастся возвести, то впервые за всю историю замка наверх смогут подняться представители маломобильных групп. Планируется, что во время подъема будет показываться 3D-фильм, который продемонстрирует внешний вид башни в разные эпохи.

Кроме башни Олафа продолжаются реставрационные работы в доме наместника и в цейхгаузе, поэтому закрыт для публики нижний двор. Там работы должны быть закончены осенью 2020 года, впереди – арсенал и тюрьма. При самом оптимистичном развитии событий полная реставрация Замкового острова завершится к 2025 - 2026 годам.

Башня Ратуши Отреставрирована изнутри и снаружи, будет открыта для посетителей впервые в сентябре этого года Башня Ратуши служила одним из въездов в город, заложенная кирпичом арка прохода была раскрыта только в рамках текущей реставрации, традиционно ее заштукатуривали. В Средние века башня была четырехугольной, надстройка на ней появилась гораздо позже. После того, как она перестала быть оборонной, использовалась как склад оружия, а потом – как колокольня сельского прихода. Здание сильно пострадало во время Второй мировой войны, его реставрировали дважды: в 1940-е и в 1960-е.

Башня долгие годы находилась в запустении: В 1990-е здесь неофициально располагалась церковь «белого братства» – фактически сектанты, в нулевые их изгнали, но памятник остался бесхозным. Половина стен внутри разваливалась, сейчас их отреставрировали, заменили окна, весь натуральный камень был отчищен от слоев нанесенного в советское время цемента. Освобождено и единственное ренессансное украшение здания – ряд кирпичей, стоящих на ребре. Официально объект сдан в конце лета 2018 года, здесь собираются открыть экспозицию, которая будет посвящена рассказу о разных периодах в истории башни: в нее войдут макеты, интерактивная и мультимедийная части, археологические находки, копии оружия, флагов, сундуков. Пока это затруднено долгим согласованием проведения света, но к сентябрю этого года сюда начнут пускать посетителей.

Часовая башня Реставрация находится на финальной стадии, откроется для посетителей ориентировочно этим летом Башня служила колокольней и стояла на самом возвышенном месте, чтобы лучше распространялся звук. Здание увеличивалось по мере роста города: четверик – средневековая часть, восьмерик – новое время, верхняя барочная часть с колоннами – XVIII век. Город, как и замок, многократно горел, после одного из самых масштабных пожаров Екатерина II подарила Выборгу набатный колокол весом почти в тонну, который был установлен и до сих пор находится здесь. Часовой механизм 1848 года, не первый для этой башни, остановился несколько лет назад. В 2017 году сюда забрался местный часовщик-самоучка Иван Першин, учащийся в 11 классе, и починил его, сейчас молодой человек официально работает смотрителем башни. Реставрировали старинный механизм мастера из Эрмитажа.

Башня является одним из символов Выборга, но к 2017 году пришла в аварийное состояние из-за протечек. Первый проект реставрации этого здания сделала московская компания, которая просто взяла план 1970-х и скопировала, не учитывая изменившиеся условия. С этим связан длительный процесс реставрации и неоднократные дополнительные контракты. Купол здесь разбирали полностью, стены разрушались, выкладку кирпичей переделывали несколько раз. Официально работы так и не приняты – руководство требует от подрядчиков довести все до идеального состояния.

В 2017 году на чердаке протекающей и разваливающейся башни были мусорные завалы, в которых нашли массу интересных предметов. Часть из них выставили в башне Олафа: например, разведсхему 1944 года, финско-шведский словарь и портрет Ингрид Бергман. Здесь экспозиции не будет – только информационные стенды. Пускать в башню будут только в составе организованной группы, открыть надеются этим летом.

Круглая башня Уже открыт ресторан Круглая приземистая башня с толстыми стенами была построена в XVI веке, в 1710 году после взятия русскими Выборга она получила название Петербургская и постепенно утратила свое военное значение: ее стали использовать как арсенал. Трижды ее собирались сносить: первый раз в 50-е XIX века, последний – в 1930-е, но тогда ее спас главный архитектор города Уно Ульберг – он предложил сделать здесь ресторан, и эту функцию здание несет по сей день. Недавно КУГИ Выборга уговорил музей взять этот памятник в оперативное управление, в этом году здесь сменился ресторан-арендатор.

Тайная башня Откопана, откроют для туристов через два-три года Башен в Выборге было много, но до прошлого года считалось, что целиком не сохранилось ни одной. Но в 2018 году археологическая экспедиция РАН раскрыла тайную башню – снаружи она полностью покрыта землей, так как эту территорию начиная с XV века покрывали валами. Век назад, в 1920-е ее уже находили финские исследователи: тогда они не стали откапывать ее, зато установили на вершине бетонные кольца, благодаря чему она сохранилась до нашего времени. В прошлом году впервые в новейшей истории башня была полностью раскрыта, она была двухэтажной, сохранилась часть перекрытия. Планируется провести реставрацию этих стен, поставить небольшую стационарную винтовую лестницу и пускать туристов в составе организованных групп. Сделать это рассчитывают в течение двух-трех лет. При этом башня навсегда останется в земле – если ее откопать, внешняя стенка просто разрушится. Именно здесь нашли кирпич XVI-XVII века, на которую был нанесен рисунок для игры «тавлеи» или «мельница» – она была популярна в Европе в Средние века и позже вытеснена шахматами, его можно увидеть в музее замка.