Петербургский избирком определил список кандидатов на пост губернатора

Вечером 1 июля избирком Петербурга закончил прием документов для регистрации на выборах губернатора города, которые пройдут осенью 2019 года. Из 11 претендентов, которые сдали необходимые документы, только четыре кандидата прошли муниципальный фильтр.

Для того, чтобы кандидат в губернаторы Петербурга прошел муниципальный фильтр, необходимо собрать 155 подписей муниципальных депутатов в трех четвертях муниципалитетов города. Как сообщает ТАСС, из 11 претендентов на пост удалось это только четырем — самовыдвиженцу врио губернатору Петербурга Александру Беглову, режиссеру Владимиру Бортко, которого выдвинула фракция КПРФ, депутату петербургского парламента Надежде Тихоновой от «Справедливой России» и Михаилу Амосову, который баллотируется от партии «Гражданская платформа».

Кандидатом от фракции ЛДПР был выдвинут Олег Капитанов — он заручился поддержкой 147 муниципальных депутатов при необходимом пороге в 155. От петербургского регионального отделения партии «Патриоты России» на пост губернатора Петербурга претендует Алексей Алескеров — с 65 подписями. Активист Анатолий Обросков также планирует поучаствовать в выборах как самовыдвиженец — он не предоставил ни одной подписи от депутатов, зато 22 от избирателей.

От партии «Родина» выдвигается Андрей Петров, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — Павел Созинов. От партии Социальных реформ на пост губернатора претендует предприниматель Александр Чухлебов. Петербурженка Светлана Эхина также решила побороться за должность — однако не предоставила ни подписи депутатов, ни избирателей.