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Петербургский избирком определил список кандидатов на пост губернатора

Вечером 1 июля избирком Петербурга закончил прием документов для регистрации на выборах губернатора города, которые пройдут осенью 2019 года. Из 11 претендентов, которые сдали необходимые документы, только четыре кандидата прошли муниципальный фильтр.

  • Владимир Бортко

  • Михаил Амосов. Фотография с его личной страницы во "ВКонтакте"

  • Александр Беглов

  • Надежда Тихонова. Фото: сообщество "Надежда Тихонова|депутат ЗакС СПб"

Для того, чтобы кандидат в губернаторы Петербурга прошел муниципальный фильтр, необходимо собрать 155 подписей муниципальных депутатов в трех четвертях муниципалитетов города. Как сообщает ТАСС, из 11 претендентов на пост удалось это только четырем — самовыдвиженцу врио губернатору Петербурга Александру Беглову, режиссеру Владимиру Бортко, которого выдвинула фракция КПРФ, депутату петербургского парламента Надежде Тихоновой от «Справедливой России» и Михаилу Амосову, который баллотируется от партии «Гражданская платформа». 

Кандидатом от фракции ЛДПР был выдвинут Олег Капитанов — он заручился поддержкой 147 муниципальных депутатов при необходимом пороге в 155. От петербургского регионального отделения партии «Патриоты России» на пост губернатора Петербурга претендует Алексей Алескеров — с 65 подписями. Активист Анатолий Обросков также планирует поучаствовать в выборах как самовыдвиженец — он не предоставил ни одной подписи от депутатов, зато 22 от избирателей. 

От партии «Родина» выдвигается Андрей Петров, от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость — Павел Созинов. От партии Социальных реформ на пост губернатора претендует предприниматель Александр Чухлебов. Петербурженка Светлана Эхина также решила побороться за должность — однако не предоставила ни подписи депутатов, ни избирателей. 

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Напомним, о том, что режиссер «Собачьего сердца» и «Афганского излома», а также сериалов «Бандитский Петербург», «Идиот», «Мастер и Маргарита» Владимир Бортко может стать губернатором Санкт-Петербурга, стало известно в начале марта. Свою кандидатуру на пост он выдвинул 2 июня

Ранее основатель движения «Красивый Петербург» Красимир Врански заявил, что будет баллотироваться в губернаторы. Однако позже он решил снять свою кандидатуру с участия в выборах — все подписи муниципальных депутатов уже «собраны и распределены между Бегловым и четырьмя кандидатами-спойлерами», а многие пункты его предвыборной кампании были перехвачены и развиты другими кандидатами.

О том, что врио главы Петербурга Александр Беглов намерен участвовать в губернаторских выборах как самовыдвиженец, стало известно незадолго после увольнения Георгия Полтавченко. Кроме того, Илья Варламов и Максим Кац запустили онлайн-штаб преображения Петербурга. Он начал свою работу в рамках предвыборной кампании губернатора и муниципальных депутатов города. «Этот год нужно использовать, чтобы преобразить город», — призывают они. 


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