Книгохранилище библиотеки Маяковского перевезли на Литейный проспект

Петербургская библиотека имени Маяковского переехала на Линейный проспект, 49. Теперь там временно располагается книгохранилище — перемещение стало необходимостью в связи с проведением реконструкции основного здания на набережной реки Фонтанки.

Теперь библиотека имени Маяковского будет временно находиться на Литейном. Сейчас на первом этаже новой локации располагается пункт записи читателей, на втором информационно-библиографический отдел, на третьем через несколько недель откроется читальный зал. Четвертый этаж здания занимают административные службы библиотеки.

О «креативности» нового пространства администраторы библиотеки думали в последнюю очередь — главной задачей стало сохранение обширных фондов на время ремонта основного здания. Мероприятия на Литейном, 49 организовывать не планируют — их будут проводить на набережной реки Фонтанки, 46.

Напомним, осенью 2018 года конкурсная комиссия определилась с компанией, которая займется модернизацией библиотеки Маяковского. Проект создала «Студия 44» Никиты Явейна, которая также занимается возведением будущего Музея блокады Ленинграда.

В библиотеке до 2020 года отреставрируют лицевой и дворовый фасады, лепной декор, ворота с калиткой и интерьеры лестниц, приведут в порядок инженерные сети. Во внутреннем дворе появится остекленный переход, на цокольном этаже разместятся информационный вестибюль для приема и выдачи книг и складские помещения.

Кроме того, на Охте появится филиал библиотеки имени Маяковского — с издательским ателье, дополненной реальностью и залом-трансформером. В библиотеке можно будет слушать лекции современных российских дизайнеров, иллюстраторов, издателей, а затем попробовать свои силы в создании книг как арт-объектов разных жанров: поэтический сборник, научный труд, мемуары.