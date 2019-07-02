В Петербурге начался демонтаж крытых торговых рядов блошиного рынка на Удельной

24 июня на территории знаменитого блошиного рынка на Удельной заметили строителей — они демонтировали крытые торговые ряды. Петербуржцы со слов продавцов сообщали, что «приедут тракторы и сровняют все с землей» — в свою очередь представители рынка назвали работы «небольшим ремонтом».

Первое сообщение о проводимых работах появилось в сообществе «Любимые Коломяги» поздним вечером 24 июня — тогда двое рабочих демонтировали крытые торговые ряды неподалеку от Фермерского шоссе. «Мы не могли не проверить информацию и сначала открыли РГИС (геоинформационная система Петербурга, — прим. ред.), а сегодня вечером заглянули на Фермское шоссе. Сравнение спутниковой карты с кадастровой сразу показало странность: в северной части рынка, ближе к Поклонногорского путепроводу, торговые ряды есть, а сформированного земельного участка под ними нет», — писали тогда горожане.

Представители Удельного рынка говорят о «небольшом ремонте» — именно так они прокомментировали вопрос о перестройке в официальном Instagram «блошки». О том, сколько продлятся работы и куда переместились торговцы из разобранных павильонов, администрация также не дает комментариев. «Рынок не закрывается, просто небольшой плановый ремонт. Подождите чуть-чуть и вы все увидите», — говорят на рынке.

Удельный рынок — один их десяти самых известных блошиных рынков мира, который расположен рядом с железнодорожной станцией «Удельная». Площадь составляет свыше 12 тысяч квадратных метров — на территории расположены 15 отдельно стоящих корпусов, включающих магазины и торговые галереи. Подержанными вещами здесь торговали еще в 20-е годы прошлого века. Сейчас на продажу ежедневно выставляется почти миллион предметов — от раритетных дверных петель до деталей советских космических аппаратов.