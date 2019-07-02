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В Петербурге благоустроят набережную реки Оккервиль — зоны для прогулок, летний амфитеатр и площадка для барбекю

В Петербурге благоустроят набережную реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю.

  • Фото: "Твой бюджет" Красногвардейский район 

Проект нового общественного пространства был разработан самими петербуржцами — он стал одним из 17-ти победителей в рамках программы «Твой бюджет»-2019. Жительница Красногвардейского района Эльвира Гизатуллина предложила благоустроить участок набережной между Заневским и Уткиным мостам — по ее мнению, сейчас именно эта территория «представляет собой малоухоженную, необорудованную, замусоренную зеленую зону». 

Для реализации проекта по благоустройству, в 2020 году администрация Петербурга выделит 1,55 миллиона рублей — ранее Гизатуллина оценила работы в 8 миллионов. Согласно плану, на набережной реки Оккервиль появятся зоны для прогулок и отдыха, коллективная площадка для барбекю, а также оборудованные места для выгула собак. Инициатор проекта также предложила создать на территории лекционный амфитеатр для летних мероприятий. 

  • Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района 

«На территории нет ни одной урны, благоустроенных дорожек, освещения. Тем не менее из-за недостатка зеленых рекреационных зон летом это место пользуется спросом у части местных жителей: для приготовления шашлыков, для выгула собак, для отдыха отдельными социально неблагополучными группами населения. Вдохновляясь востребованным горожанами форматом Новой Голландии, хочется создать открытое и комфортное зеленое пространство, функциональное наполнение которого будет выработано на сессиях вовлеченного проектирования совместно с заинтересованными жителями района», — поделилась Гизатуллина на странице проекта.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге благоустроят сквер у Библиотеки друзей — в нем появятся амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр (даже твистер и скрабл!). Кроме того, в 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В городе облагородят парки и набережные, а также установят новые детские площадки. А еще посмотрите все 17 заявок-победителей проекта «Твой бюджет» в этом году.


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