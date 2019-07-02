В Петербурге благоустроят набережную реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю.

Проект нового общественного пространства был разработан самими петербуржцами — он стал одним из 17-ти победителей в рамках программы «Твой бюджет»-2019. Жительница Красногвардейского района Эльвира Гизатуллина предложила благоустроить участок набережной между Заневским и Уткиным мостам — по ее мнению, сейчас именно эта территория «представляет собой малоухоженную, необорудованную, замусоренную зеленую зону».

Для реализации проекта по благоустройству, в 2020 году администрация Петербурга выделит 1,55 миллиона рублей — ранее Гизатуллина оценила работы в 8 миллионов. Согласно плану, на набережной реки Оккервиль появятся зоны для прогулок и отдыха, коллективная площадка для барбекю, а также оборудованные места для выгула собак. Инициатор проекта также предложила создать на территории лекционный амфитеатр для летних мероприятий.