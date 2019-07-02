В Петербурге благоустроят набережную реки Оккервиль — зоны для прогулок, летний амфитеатр и площадка для барбекю
В Петербурге благоустроят набережную реки Оккервиль. Новое общественное пространство представит собой зоны для прогулок и отдыха — появится даже коллективная площадка для барбекю.
Проект нового общественного пространства был разработан самими петербуржцами — он стал одним из 17-ти победителей в рамках программы «Твой бюджет»-2019. Жительница Красногвардейского района Эльвира Гизатуллина предложила благоустроить участок набережной между Заневским и Уткиным мостам — по ее мнению, сейчас именно эта территория «представляет собой малоухоженную, необорудованную, замусоренную зеленую зону».
Для реализации проекта по благоустройству, в 2020 году администрация Петербурга выделит 1,55 миллиона рублей — ранее Гизатуллина оценила работы в 8 миллионов. Согласно плану, на набережной реки Оккервиль появятся зоны для прогулок и отдыха, коллективная площадка для барбекю, а также оборудованные места для выгула собак. Инициатор проекта также предложила создать на территории лекционный амфитеатр для летних мероприятий.
«На территории нет ни одной урны, благоустроенных дорожек, освещения. Тем не менее из-за недостатка зеленых рекреационных зон летом это место пользуется спросом у части местных жителей: для приготовления шашлыков, для выгула собак, для отдыха отдельными социально неблагополучными группами населения. Вдохновляясь востребованным горожанами форматом Новой Голландии, хочется создать открытое и комфортное зеленое пространство, функциональное наполнение которого будет выработано на сессиях вовлеченного проектирования совместно с заинтересованными жителями района», — поделилась Гизатуллина на странице проекта.
Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге благоустроят сквер у Библиотеки друзей — в нем появятся амфитеатр с импровизированной сценой и навесами, современные арт-объекты и площадки для активных игр (даже твистер и скрабл!). Кроме того, в 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза — из городского бюджета выделено 4 миллиарда рублей. В городе облагородят парки и набережные, а также установят новые детские площадки. А еще посмотрите все 17 заявок-победителей проекта «Твой бюджет» в этом году.
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