Лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга», краеведы объединения «Гэнгъ», совместно с петербуржцами очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.

Печь и витражи до очистки. Здесь и далее фото: Петербургские парадные (@mettlachtiles)







Акция по очистке витражей и печи стала очередной в рамках проекта «Пора парадных» — к участию были приглашены 10 волонтеров. «Исторический белый цвет кафеля сейчас сложно разглядеть под толстым слоем пыли. На витражах, которые так или иначе сохранились на всех пяти этажах, кроме пыли есть еще и следы масляной краски», — рассказала участница объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина.

Процесс очистки витражей













Доходный дом Степнова был построен в 1906 году по проекту архитектора Горленского в стиле модерн. Фасады дома украшены трехконными эркерами, под которыми расположены балконы второго этажа с парадными выходами в дом под ними. Так же оформлен и угол дома, эркер увенчан башенкой. Въезд во двор был устроен с 8-й Рождественской (в наше время — 8-й Советской), куда дом выходил своим более коротким несимметричным фасадом.