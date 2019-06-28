Новая Голландия продолжает радовать сезонными обновлениями. Сегодня городской парк запустил собственную радиостанцию NHI FM . На ее волнах будут транслировать интервью с музыкантами, лайв диджей-сеты и подкасты — ежедневно с 12:00 до 22:00.

Первый выход в эфир состоится уже сегодня, 28 июня. В Kuznyahouse выступит музыкант, продюсер, диджей Эрол Алкан — соратник Tiga, Daft Punk, Justice и один из самых важных людей на английской независимой сцене последних двух десятков лет. Алкан сыграет свой диджей-сет в студии NHI FM перед началом вечеринки, старт которой назначен на 23:00.

1 июля Алан Тененбаум расскажет о своей работе и сыграет любимые записи в рамках диджей-сета. Передача будет транслироваться на английском языке. 4 июля в живой дискуссии сойдутся основатель фестиваля Beat Film Festival Кирилл Сорокин и директор кинопрограммы «Новая Голландия: проект культурной урбанизации» Алексей Артамонов.

5 июля жители и гости Kuznyahouse сыграют свои любимые записи в клубном летнем баре. На следующий день, 6 июля, на волнах NHI FM выступят попечители фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин — в рамках благотворительного мероприятия «Самый длинный стол».

8 июля музыкант, диджей и продюсер Кирилл Сергеев aka Kito Jempere представит свое собственное шоу, 10 июля Дмитрий Кюлленен, основатель и бренд-шеф-повар бистро Ronny, расскажет на волнах радиостанции о «кухне без филадельфийского ролла» и приготовит свое любимое блюдо — в прямом эфире!

13 и 14 июля на NHI FM будут транслироваться диджей-сеты от петербургских музыкантов, а также живые выступления в рамках гастрономического фестиваля Backyard Party Live, а 19 июля москвичи из группы «Труд» выступят на сцене острова «Новая Голландия» — а после сыграю диджей-сет в студии NHI FM.

Следить за программой радиостанции и подключиться к NHI FM можно здесь.