На шпиле Лахта Центра установили метеостанцию для наблюдения за погодой

Лахта Центр продолжает становиться все более технологичным. На шпиле самого высокого здания Европы установили метеостанцию для наблюдения за погодой — автоматическая система будет следить за температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра.

Метеостанция для наблюдения за погодой установлена на высоте 462 метров. Небольшой автоматизированный метеоролог будет вести наблюдение за различными параметрами окружающей среды — температурой, влажностью, направлением и скоростью ветра.

На шпиле также установили самый верхний элемент смарт-системы мониторинга состояния конструкций из более 3 тысяч датчиков по всему Лахта Центру — она регистрирует перемещения верхушки здания от ветровых нагрузок. Отмечается, что при шквалистом ветре шпиль отклоняется примерно на 47 сантиметров.

Напомним, ранее Лахта Центр показал, как монтажники меняют лампочки на высоте 462 метров — для того, чтобы осуществить работы, альпинисты преодолевают расстояние до шпиля по пожарной лестнице. К 316-летию со дня основания Санкт-Петербурга Лахта Центр подготовил необычный подарок — 60 таймлапсов, собранных в единую масштабную видеопанораму города (с лучшими видами!). Посмотрите новогоднее видео, в котором Лахта Центр превратился в самую высокую елку 2019 года.

Пока обзорная площадка не работает, онлайн-трансляции из нее уже ведутся — камера установлена на месте будущей обзорной площадки на 87 этаже, на которую смогут подняться посетители высотного здания. С помощью таймлапса также показали три года строительства Лахта Центра. А еще в стройгородке комплекса живет кот Фокс, который присматривает за стройкой, работает наравне со всеми в офисе инженеров и даже ведет свой Instagram.