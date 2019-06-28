Джони Айв уходит с поста главного дизайнера Apple
Главный дизайнер компании Apple Джони Айв уже в этом году покидает компанию. Он планирует основать собственную дизайнерскую студию, одним из основных клиентов которой будет Apple.
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Фото: Apple
Кресло Айва займут сразу два члена команды Apple — вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Руководителем назначат операционного директора Джеффа Уильямса, который занимался разработкой Apple Watch с самого начала их появления.
«Джони — особенная фигура в мире дизайна, и его роль в становлении Apple нельзя переоценить: начиная с революционного iMac 1998 года до iPhone и Apple Park, в который в последнее время он вкладывает столько сил и заботы. Apple продолжит тесно сотрудничать с Джони, работая с ним над эксклюзивными проектами. После стольких лет я рад, что наши отношения продолжают развиваться, и с нетерпением ожидают продолжения работы в будущем», — говорится в официальном заявлении генерального директора Apple Тима Кука.
«Компания, безусловно, будет процветать под превосходным руководством Эванса, Алана и Джеффа, которые были среди моих ближайших сотрудников. Я полностью доверяю своим коллегам-дизайнерам в Apple, которые остаются моими самыми близкими друзьями, и я с нетерпением жду совместной работы с ними в течение многих лет», — прокомментировал свой уход Джони Айв. Он также добавил, что гордится продолжительной работой в компании и тем, что сейчас в Apple работает команда разработчиков, «которые не имеют себе равных».
Джони Айв работал в Apple с 1992 года, а с 1996 года возглавлял команду дизайнеров. Благодаря нему мир полюбил iMac, MacBook, MacBook Pro, iPod, iPhone, iPad такими, какими они есть. С 2012 года Айв также занимался дизайном операционной системы iOS.
Напомним, ранее стало известно, что корпорация Apple впервые с 2015 года обновила линейку плееров iPod touch. Однако принципиальных отличий новинок от моделей-старичков не наблюдается — изменениям подвергся только процессор. Теперь плеер оснащен чипом A10 Fusion, который стоит в iPhone 7. Ранее Apple выпустила две новых модели планшетов — iPad mini 2019 и iPad Air. iPad mini 2019 — первое за почти четыре года обновление линейки планшетов уменьшенного размера от Apple. На презентации 25 марта Apple объявила о разработке нового приложения Apple News+. Оно включает в себя более 300 лучших журналов мира. А еще компания отказалась от iTunes, выпустила черную тему и отдельную OS для iPad — эти и другие глобальные изменения Apple представила на Всемирной конференции разработчиков WWDC в Калифорнии.
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