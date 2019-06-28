Джони Айв уходит с поста главного дизайнера Apple

Главный дизайнер компании Apple Джони Айв уже в этом году покидает компанию. Он планирует основать собственную дизайнерскую студию, одним из основных клиентов которой будет Apple.

Кресло Айва займут сразу два члена команды Apple — вице-президент по промышленному дизайну Эванс Ханки и вице-президент по дизайну интерфейсов Алан Дай. Руководителем назначат операционного директора Джеффа Уильямса, который занимался разработкой Apple Watch с самого начала их появления.

«Джони — особенная фигура в мире дизайна, и его роль в становлении Apple нельзя переоценить: начиная с революционного iMac 1998 года до iPhone и Apple Park, в который в последнее время он вкладывает столько сил и заботы. Apple продолжит тесно сотрудничать с Джони, работая с ним над эксклюзивными проектами. После стольких лет я рад, что наши отношения продолжают развиваться, и с нетерпением ожидают продолжения работы в будущем», — говорится в официальном заявлении генерального директора Apple Тима Кука.