Фото дня: утки Новой Голландии используют понтон по назначению (для появления нового потомства!)

В мае на Новой Голландии установили понтон для уточек. Представительницы семейства утиных, обитающие на острове, действительно им пользуются — с его помощью им легче подняться с поверхности воды на сушу и прогуляться по траве. А еще на днях прямо на понтоне появилось на свет новое поколение утят. С заботой о братьях наших меньших!

В этом сезоне остров «Новая Голландия» обновился. Настоящий песчаный пляж вернулся с новыми комфортными шезлонгами, большими зонтиками, душем, кабинками для переодевания и следящим за порядком спасателем на вышке. В травяном саду, помимо многолетников и луговых растений зацвели десять видов тюльпанов.

В пруду внутри Новой Голландии находятся арт-объекты в виде огромных кувшинок — их обитатели флоры и фауны острова тоже используют по назначению. На самой большой кувшинке можно заметить маленького птенца чайки — к нему ежедневно прилетает мама и кормит.

Помимо обновления привычных петербуржцам локаций, 20 июня на Новую Голландию приползли гигантские улитки. По всему острову появились розовые скульптуры моллюсков — они «ползут» даже по стенам зданий. Ранее в районе Новой Голландии появились первые двусторонние таблички — на мостах Круштейна. Автор идеи — петербургский художник-керамист Юрий Осинин, который с 2015 года меняет старые эмалевые указатели на новые, из керамики. А по итогам 2018 года британское издание The Guardian включило Новую Голландию в топ-10 самых интересных торговых кварталов мира. Также остров Новая Голландия получил престижную премию Академии имени Бернхарда Реммерса при Европейском институте по сохранению и уходу за старинными зданиями и памятниками в номинации «Международный проект».