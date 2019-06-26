Российский футбольный союз подвел итоги игрового сезона 2018-2019. Лучшиим футболистом года стал Артем Дзюба, он же взял номинацию в качестве левого нападающего в списке «33-х лучших игроков Чемпионата России», Сергей Семак стал лучшим тренером сезона, а лучшим футбольным клубом — петербургский «Зенит».

Экс-капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев стал лучшим вратарем сезона, попав в список «33-х лучших игроков Чемпионата России». В список лучших игроков Чемпионата России также попали игроки «Зенита» Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Юрий Жирков, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Сердар Азмун и Артем Дзюба — как лучший левый нападающий.

За вклад в развитие футбола Российский футбольный союз наградил главного тренера национальной сборной России Станислава Черчесова. «Надеждой» года стал футболист команды «Краснодар» Матвей Сафонов.

Напомним, 4 мая «Зенит» досрочно завоевал звание чемпиона России по футболу за три тура до окончания первенства. Клуб вничью сыграл 1:1 на выезде с «Ахматом» в Грозном и набрал 58 очков в 27 играх. 11 мая в Петербург доставили Кубок чемпионов России. С Московского вокзала кубок сразу отправился в офис социальной сети «ВКонтакте». Посмотрите, как Артем Дзюба следит за процессом нанесения на него логотипа «Зенита», а еще — наш фоторепортаж о том, как петербургский футбольный клуб получил звание на собственном домашнем стадионе.

В августе 2018 года стало известно, что нападающий «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вошел в Топ-25 бомбардиров отечественного футбола. В сентябре Дзюба стал капитаном сборной России по футболу после ухода Игоря Акинфеева. В декабре Дзюба был признан лучшим футболистом года. Ранее сообщалось, что Артем Дзюба может перейти в английский «Эвертон». А еще посмотрите, как перед матчем петербуржского СКА и московского ЦСКА Дзюба показал себя с другой стороны и примерил хоккейную форму.