Уикенд в Петербурге с 27 по 30 июня
Концерт пианиста номер один в мире Даниила Трифонова, фестиваль с участием рэпера Skepta и диско-дивы Рошин Мерфи, а также фильм о гибели подлодки «Курск» в прокате — как провести последние выходные июня в городе.
26-29 июня
Петропавловская крепость
C 26 июня на территории Петропавловской крепости стартовал первый международный фестиваль этнической музыки «ЭтоЭтно». В лайн-апе – сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra, композитор Горан Брегович и его «Свадебно-похоронный оркестр», а также петербургские «шляпники» The Hatters. Вход свободный. Подробнее о лайн-апе читайте здесь.
с 27 июня
Наивная мелодрама от автора «Хорошего мальчика» Оксаны Карас. У главной героини (Таисия Вилкова ) порок сердца, ее чрезмерно опекает властная мама (Викторя Толстоганова). Но ему (сердцу) не прикажешь – девушка влюбляется в юношу-парапланэриста (Филипп Авдеев) и осмеливается делать то, чего боялась раньше.
с 27 июня
Живописная драма со Стелланом Скарсгардом по одноименного бестселлеру норвежца Пера Петтерсона. Фильм получил приз на Берлинале за выдающиеся художественные достижения.
а 27 июня
Лента Томаса Винтерберга о гибели российской подлодки в 2000 году с Леей Сейду, Колином Фертом и Маттиасом Шонартсом. Фильм основан на книге Роберта Мура «Время умирать: Нерассказанная история трагедии "Курска”». Версия о причинах крушения в ней совпадает с официальной (взрыв в торпедном отсеке), но, по мнению писателя, члены экипажа погибли не в течение 12-ти часов, а нескольких дней.
с 27 июня
Фантастический триллер от автора «Восстания планеты обезьян» Руперта Уайатта о том, что это не наша Земля, а пришельцы – зло.
с 27 июня
Комедия об истории любви кандидата в президенты США (Шарлиз Терон) и сквернослова-журналиста (Сет Роген), которого она неожиданно нанимает своим спичрайтером.
27-25 июня-августа
ГМЗ «Царское село»
Фотограф Михаил Розанов отказался от фотосессий для глянца, чтобы снимать «вечную красоту»: архитектуру и классическое искусство. На выставке в павильоне «Адмиралтейство» на берегу пруда он покажет 48 черно-белых снимков шести красивейших садов мира — полная гармония формы и содержания.
27 июня
19:00
Дом композиторов
В четверг в петербургском Доме композиторов (на Большой Морской, 45) пройдет презентация книги «неформальной прозы» поэта Владимира Маяковского «Война и язык». Стихи одного из главных футуристов Серебряного века и других представителей направления прочитают под аккомпанемент современных композиторов. Вход свободный.
27 июня
21:00
Новая Голландия
В четверг во дворе «Бутылки» в Новой Голландии выступит Мартина Люсси — живущая в Париже художница из Швейцарии. В своей музыкальной практике она совмещает электроакустическую композицию, саунд-арт и живые выступления. Вход бесплатный, но требуется предварительная регистрация.
27 июня
22:00
«Планетарии №1»
В четверг в рамках проекта «Эпизод» в «Планетарии №1» выступит музыкант Петр Додонов, известный совместной работой с Дельфином и саундтреком к фильму «Жить» Василия Сигарева. Додонов представит свой новый альбом Obscuration. Специально для концерта в «Планетарии №1» будет установлена четырехканальная звуковая система. Концерт пройдет в сферическом пространстве — зрителя на 180° будет окружать экран, а проекцию будут показывать при помощи 40 проекторов.
28-21 июня-июля
Новая Голландия
12 победителей конкурса молодых художников NOVA ART вместе с дизайнерами Андреем Шелютто и Ириной Чекмаревой создали прототипы своих будущих произведений искусства. Зрители увидят роботизированные инсталляции, гибридные и интерактивные проекты и перформансы. Среди участников — скульптор Никита Селезнев, инсталляцию которого на тему мифа о Доне Кихоте сейчас показывают в Доме-музейе Ф.И.Шаляпина
28 июня
18:00
Фонтанный дом (музей Анны Ахматовой)
28 июня знаменитый киновед и экс-директор Музея кино Наум Клейман представит в Фонтанном доме двухтомник «Yo. Мемуары» – новую редакцию воспоминаний Сергея Эйзенштейна. Текст 1946 года был заново сверен с рукописью и дополнен набросками ненаписанных глав. Вход по билетам в музей.
28 июня
18:00
библиотека имени Маяковского
С каких точек на город и его окрестности можно смотреть с высоты расскажут 28 июня в библиотеке имени Маяковского (Московский пр., 86). Лекцию прочтет искусствовед Татьяна Поликарпова. Вход свободный.
28 июня
20:00
«Мачты»
В клубе «Мачты» в пятницу пройдет вечеринка Levi’s Frontwoman. В ее лайн-апе – петербургские исполнительницы Aunt Tabby, «Репетиция», «Авиахим» и Океаны Горят. Хедлайнером станет московский коллектив «Хадн Дадн». Выступления – часть конкурса женских коллективов и исполнительниц по всей России, организованного маркой Levi’s в содружестве с московским фестивалем независимой музыки «Боль». Вход свободный по предварительной регистрации.
28 июня
20:00
«Морзе»
Двухуровневый клуб-фестиваль «Морзе» на 1700 человек в «Севкабель Порту» – совместный проект промоутеров Ильи Бортнюка и Дениса Рубина – мощно стартует 26 июня лайвом шотландцев Primal Scream. А в пятницу эстафету подхватят отцы английской электроники, дуэт Plaid.
28 июня
22:00
Social Club
В пятницу в Social Club пройдет вечеринка-посвящение 1980-м. Песни, запрещенные за пропаганду «чуждых советскому обществу идеалов и настроений», споют молодые музыканты, поэты и актеры. Среди участников – OQJAV, Super Collection Orchestra, «Не’мой фронт», Nina Karlsson, Ваня Пинженин, артисты «Невидимого театра», актриса московского театра «Практика» Инна Сухорецкая, а также пианистка групп «Наадя» и СБПЧ Варя Чиркина. Режиссером концерта выступит Семен Серзин.
28-1 июня-июля
ХХVI Петербургский фестиваль джаза «Свинг белой ночи» пройдет в Филармонии джазовой музыки с 28 июня по 1 июля. А 30 июня у Инженерного замка будет его бесплатная часть – концерт под открытым небом. Его хедлайнером станет группа «Калеб Хоули бэнд».
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Christian Bertrand / Shutterstock.com
29-30 июня
«Севкабель Порт»
Среди участников опенэйра – рэпер Skepta, диско-дива Рошин Мерфи, хип-хоп дуэт Rae Sremmurd, уроженец Флориды Denzel Curry, интернет-сенсация Bhad Bhabie и грузины MGZAVREBI. Параллельно с лайвами пройдет Чемпионат России по вейкскиму и вейксерфингу, а также контесты по скейтбордингу, стритболу и BMX.
29-30 июня
Вторая сцена БДТ
В субботу и воскресенье на сцене Каменоостровского театра (вторая сцена БДТ) – финальный цикл перформансов экспериментальной программы «2 СЦЕНА TO STAGE». 29 июня пространство превратится в выставочный зал мультимедийных инсталляций, одну из которых представит американский художник Ричард Гарет. 30 июня зрители смогут принять участие в интерактивном проекте «Город – город» и услышать расширенную версию многоканальной звуковой композиции «Тектоникон» саунд-художника Дмитрия Шубина, а грандиозным финалом вечера станет выступление радикального перформера Иво Димчева с LIVE Solo Concert.
29-30 июня
«Экспофорум»
В 2019 году фестивалю исполняется 20 лет. Его хедлайнерами станут актер, известный по телесериалу «Звездный путь: Дискавери» Энтони Рэпп, космонавты-испытатели Андрей Борисенко и Валерий Токарев, а также летописец вселенной Вархаммера Петер Фехервари. Юбилейный «Старкон» будет поделен на шесть тематических зон — научная, выставочная, игровая, кинематографическая, фантастическая, а также арт. В седьмой раз гостей ожидает научно-популярная конференция «Парсек», а впервые — открытый конкурс по урбанистике, задачей которого станет распланировать Петербург будущего.
29-28 июня-июля
Шереметевский сад
С 29 июня по 28 июля в Шереметевском саду (Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме) вновь пройдет фестиваль «Бродский DRIVE». Среди его участников – Сергей Манукян, Mussorgsky Jazz Orchestra, Волков-трио и многие другие.
29 июня
21:00
Мариинский-2
В субботу на второй сцене Мариинского театра пройдет гала-концерт лауреатов Конкурса им.Чайковского. Накануне музыканты будут выступать в Москве.
29 июня
21:00
Blank
В субботу петербургский клуб Blank превратится в знаменитый берлинский район Кройцберг. Так, Redshape выступит с лайвом, а Sven Weisemann и Max Graef сыграют диджей-сеты. Локальную поддержку им окажут Prisheletz (live), Module Werk, Zaletny и музыкальное комьюнити АННОУ. Откроет вечернюю программу концерт Super Collection Orchestra. Чтобы принять участие, нужно оставить заявку
29 июня
«Люмьер-Холл»
В субботу в Петербурге вновь пройдет костюмированный ночной фестиваль Odyssey. На это раз – в «Планетарии №1» и «Люмьер-Холле». Главной темой этой года станет Атлантида. В музыкальная программа фестиваля – Audiofly, Monolink, Timujin, Izhevski и многие другие. В развлекательной – 30 фотозон и гастрофестиваль на фудкорте.
29 июня
23:00
Студия перформативных искусств СДВИГ
Ночь перформанса в «Бертгольд центре» — альтернатива субботнему походу в клуб. Диджей-сеты замиксованы с танцевальными перформансами перетербургских художников, на которые можно не только смотреть, но и присоединиться самому.
30 июня
19:00
«Квартира»
Последний «квартирник» на Мойке, 40, будет посвящен закрытию театрального проекта «Квартира». В исполнении хормейстера Анны Вишняковой и Светланы Карих прозвучат лирические песни, которыми они хотят попрощаться с локацией. Подробнее о событии и билетах здесь.
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