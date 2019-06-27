Уикенд в Петербурге с 27 по 30 июня

а 27 июня

Фильм «Курск» / Kursk



Лента Томаса Винтерберга о гибели российской подлодки в 2000 году с Леей Сейду, Колином Фертом и Маттиасом Шонартсом. Фильм основан на книге Роберта Мура «Время умирать: Нерассказанная история трагедии "Курска”». Версия о причинах крушения в ней совпадает с официальной (взрыв в торпедном отсеке), но, по мнению писателя, члены экипажа погибли не в течение 12-ти часов, а нескольких дней.