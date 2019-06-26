Международный олимпийский комитет предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады, которая пройдет в Париже в 2024 году.

По словам президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, все четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения и могут быть включены в соревнования. «Они более гендерно-сбалансированные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением», — добавил он.

Предложение о внесении брейк-данса, серфинга, скалолазания и скейтбординга в программу соревнований Олимпийских игр-2024 было внесено на рассмотрение оргкомитетом Игр в феврале 2019 года. Финальное решение будет принято Международным олимпийским комитетом в декабре 2020 года.

Напомним, первые олимпийские соревнования по брейк-дансу были проведены в рамках третьих юношеских Олимпийских игр, которые прошли в 2018 году в Буэнос-Айресе. Золото в данной дисциплине тогда завоевал россиянин Сергей Чернышев. Ранее также сообщалось, что серфинг, скалолазание и скейтбординг должны были войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио.