Стало известно, когда завершится реставрация Казанского собора

Реставрацией Казанского кафедрального собора в Петербурге, являющегося памятником архитектуры федерального значения, займется компания «Возрождение Петербурга», которая также выступила подрядчиком восстановления храма Спаса на Крови. Сумма проводимых работ составит 199,5 миллионов рублей — завершить их планируется до 25 ноября 2019 года.

В ходе проводимых работ планируется не только воссоздать внешнее убранство Казанского собора, но и провести работы внутри здания — восстановить мраморный пол и плинтус, отреставрировать люстры, провести облицовку здания искусственным мрамором, установить ограждение лестниц, решетки и ворота. Подрядчик также проведет в здание собора автоматическую противопожарную защиту, охранную и пожарную сигнализации, а также отопление.

В настоящее время компания «Возрождение Петербурга», которая стала подрядчиком проекта реставрации Казанского собора, проводит обследование состояния фасада центральной главы, реставрацию несущих металлических конструкций, а также уплотнение кокошников — стоимость работ составит 2 миллиарда рублей.

Казанский кафедральный собор является одним из крупнейших храмов Петербурга — он был построен в 1801-1811 годах по проекту архитектора Андрея Воронихина, а главной целью стало хранение чтимого списка чудотворной иконы Божией Матери Казанской. В 1813 году здесь был похоронен полководец Михаил Илларионович Кутузов и помещены ключи от взятых городов и другие военные трофеи. С 1932 года в здании собора располагался Музей истории религии и атеизма, с 1991 года стал вновь действующих храмом и сосуществовал с экспозицией музея, а в 2000 году перешел во владение Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви. Является объектом культурного наследия народов России.

Напомним, в 2017 году началась реставрация храма Спаса на Крови. В январе 2018 года завершился первый этап работ — тогда реставраторы занимались сохранением цветной керамической черепицы и воссоздавали утраченную. Посмотрите наш фоторепортаж о том, как это было.