Уже в это воскресенье, 30 июня, краеведы и лауреаты премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» из петербургского объединения «Гэнгъ» проведут очередную акцию по помывке архитектурных деталей. Помывке подвергнут витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году.

Акция по очистке витражей и печи в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11 станет очередной в рамках проекта «Пора парадных». Стать волонтерами могут 10 желающих — для того, чтобы это сделать, необходимо написать записаться в комментариях здесь (успевайте!)

От толстого слоя пыли избавят печную плитку, а также отмоют следы масляной краски. «Исторический белый цвет кафеля сейчас сложно разглядеть под толстым слоем пыли. На витражах, которые так или иначе сохранились на всех пяти этажах, кроме пыли есть еще и следы масляной краски», — рассказывает участница объединения «Гэнгъ» Ксения Сидорина.

Доходный дом Степнова был построен в 1906 году по проекту архитектора Горленского в стиле модерн. Фасады дома украшены трехконными эркерами, под которыми расположены балконы второго этажа с парадными выходами в дом под ними. Так же оформлен и угол дома, эркер увенчан башенкой. Въезд во двор был устроен с 8-й Рождественской (в наше время — 8-й Советской), куда дом выходил своим более коротким несимметричным фасадом.

Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «Гэнгъ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.

20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «Гэнгъ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запускают проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга. 31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. А недавно участники объединения «Гэнгъ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими