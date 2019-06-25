В петергофском парке Александрия появилась первая современная скульптура. Ею стала увеличенная в масштабах посмертная маска Александра Сергеевича Пушкина, а сама работа получила название «Вечность» и была приурочена к 220-летию со дня рождения поэта.

Автором работы стал петербургский скульптор и зодчий Григорий Орехов (один из самых успешных современных художников России по версии Forbes!) Появление увеличенного в масштабах слепка лица Александра Сергеевича Пушкина приурочена к 220-летию со дня рождения поэта. В «Вечность» интерпретирована посмертная маска Пушкина, которая была выполнена по настоянию Жуковского, жизнь которого связана с петергофской Александрией, в день смерти поэта.

«Маска Пушкина всегда производила на меня особое, другое впечатление. В словах Жуковского «Но что выражалось на его лице, я сказать словами не умею. Оно было для меня так ново и в то же время так знакомо! … никогда на лице его не видал я выражения такой глубокой, величественной, торжественной мысли» описано то, что всегда ощущал я. Мне бы хотелось, чтобы люди увидели ее и почувствовали этого великого человека», — рассказывает Орехов.

Посмертная маска Александра Сергеевича Пушкина — гипсовый слепок с лица умершего поэта, изготовленный в день его смерти, 29 января 1837 года. Копии маски, изготовленные формовщиком-литейщиком Поликвитом Балиным под наблюдением скульптора Самуила Гальберга, хранятся в музеях Пушкина, краеведческих музеях и библиотеках. Наибольшую ценность представляют маски первого отлива изготовленные непосредственно с отпечатка лица в гипсе.

В октябре прошлого года петербуржец выставил на продажу, как он утверждал, посмертную маску Александра Сергеевича Пушкина — за скромные 100 тысяч рублей. В описании товара продавец указал, как именно столь ценный экспонат оказался у него: «Мой дед был женат (первый брак) на родственнице Ф.Толстого, у которой хранилась маска, после ее смерти, последняя осталась у деда и перешла в нашу семью».