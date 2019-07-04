От велосипеда до сегвея: правила езды по городу на альтернативных видах транспорта

Где можно и нужно ездить на альтернативном транспорте? Какой стороны придерживаться, что отвечать недовольным водителям и как добраться из точки А в точку В, если вы перемещаетесь на велосипеде, электро- или обычном самокате, моноколесе или сегвее? «Собака.ru» обратилась к автоюристу Максиму Гришечко и руководителю Петербургского велообщества Павлу Хусу и с их помощью составила инструкцию.

Велосипеды

По какой части дороги должен ехать велосипедист?

В идеале по велодорожке, но в городе их очень мало: на 3 000 км автодорог есть всего 101 км, отведенный велосипедистам. Лучше всего в этом смысле оснащены северная часть города и Петроградская сторона. Например, от Лахта-Центра можно проехать по велодорожкам (с небольшими перерывами) до Троицкого моста. Движение по велодорожке (как и по дороге и по тротуару) осуществляется в потоке — то есть в одну сторону с другими участниками движения.

Где можно найти велодорожки?

На сайте Центра управления парковками есть интерактивная карта всех велодорожек, с появлением новых маршрутов она пополняется.

Есть велодорожки двух периодов. Первые появились еще при Матвиенко, в основном они были рекреационного назначения — то есть замкнутые в круг, чтобы люди могли просто покататься в парке.

Такие: в Мурманском парке, на Крестовском острове, вдоль Приморского шоссе (в сторону Лахта-центра) — только она спорная, непонятно, тротуар это или велодорожка, потому что там стоит всего два знака, а дальше ничего.

Есть Софийская велодорожка — она отличается оторванностью от всего и вся.

В Купчино по тротуару проспекта Славы.

Второй период — с 2017 года — транзитные велодорожки. Двигаемся с окраин к центру:

На проспекте Луначарского. Они соединяются с велодорожками в Мурманском парке.

По Пискаревскому проспекту до набережной.

Вело-пешеходные дорожки вдоль набережных Невы северной части (Арсенальная, Октябрьская, Петровская, Выборгская).

На Морском проспекте на Крестовском острове,

Большая Зеленина, Рыбацкая, Введенская улицы,

Петровская набережная — велополоса, которая переходит на пешеходную велодорожку по тротуару набережной, и идет до Кантемировского моста. Там обрывается.

В центре — на набережной реки Фонтанки и Карповки — полоса со стороны ботанического сада.

Где и как должен ехать велосипедист, если велодорожки нет?

По ПДД РФ велосипед – это транспортное средство, то есть такой же участник движения, как и автомобили. Двигаться он должен по проезжей части, по правому краю дороги. По закону правым краем считается граница между проезжей частью и поребриком, но обычно она занята припаркованными автомобилями, так что ехать стоит на безопасном расстоянии от них (так, чтобы внезапно открытая дверь не сбила вас с велосипеда). Ехать нужно в потоке автомобилей, в ту же сторону, что и они.

Можно двигаться по выделенным полосам для общественного транспорта, но только по тем, которые располагаются справа. Если полоса посередине, как на Лиговском проспекте, то там находиться нельзя.

Как поворачивать на проезжей части?

Перед поворотом необходимо показать водителям вытянутой прямой рукой, в какую сторону вы поворачиваете. Поворот налево разрешен только на дорогах, где в направлении движения велосипедиста есть только одна полоса и вдобавок нет трамвайных путей. Один из распространенных способов поворота налево — в два приема (он же копенгагенский), когда велосипедист сначала пересекает одну дорогу (ту, на которую хочет повернуть), останавливается на ней перед автомобилями, поворачивает налево, и когда в этом направлении загорится зеленый, едет через перекресток прямо.

А если и по проезжей части ехать невозможно?

Только в случае, если по проезжей части двигаться невозможно, велосипедист имеет право переместиться на тротуар. Здесь важно помнить, что хозяева этого пространства — пешеходы, поэтому придется контролировать скорость, с которой вы едете. Она не должна создавать помехи идущим. Нельзя требовать, чтобы вас пропустили и уж тем более использовать звоночек — любые сигналы подаются только в экстренном случае.

Какие бывают исключения из правил?