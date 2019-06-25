В вестибюле станции метро «Невский проспект» проведут капитальный ремонт
В вестибюле станции «Невский проспект» проведут капитальный ремонт. Работы поделят на несколько этапов для того, чтобы сохранить возможность беспрепятственного прохода пассажиров — в планах заменить напольное покрытие, расширить дверные проемы, а также ввести разметку для людей с ограниченными возможностями.
В рамках четырех этапов капитального ремонта, проект которого уже согласован с экспертами Главгосэкспертизы России, в вестибюле станции метро «Невский проспект» заменят напольное покрытие и двери, расширят дверные проемы и обустроят их под модули автоматизированной системы управления, отремонтируют колонны и стены, дренажные системы, а также служебные помещения и машинное отделение станции.
Косметический ремонт подразумевает замену облицовки стен и потолочных плит. На лестницах обустроят конструкции для колясочных спусков, появятся поручни и тактильные предупреждающие полосы. Попрощаться придется и с распашными воротами в вестибюле станции — их предполагается демонтировать. Плановая дата начала проведения работ пока не называется.
Станция метрополитена «Невский проспект» насчитывает два вестибюля, один из которых, «Невский проспект»-1, сообщается с подземным переходом — он выходит на Невский проспект возле пересечения с Михайловской улицей. На моменте проектирования станция задумывалась как первая глубокого заложения — 63 метра! Подземный зал был создан по проекту архитектора Майофиса и инженера Максимова. Вестибюль был введет в эксплуатацию в 1963 году в составе участка линии «Технологический институт»-«Петроградская».
Напомним, ранее стало известно, что станции метро «Маяковская», «Технологический институт» и «Московская» закроют на капитальный ремонт. Первую из них — в 2020 году. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов также пообещал открыть станции «Шушары», «Дунайская» и «Проспект Славы» до конца 2019 года. Позже он сообщил о том, что в планах градоначальников открыть 29 (!) станций до 2032 года. Посмотрите также, как будут выглядеть новые технологичные вагоны в петербургском метрополитене, а еще не забывайте, что благотворительная организация «Ночлежка» организовала сбор жетонов на метро.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.