В вестибюле станции «Невский проспект» проведут капитальный ремонт. Работы поделят на несколько этапов для того, чтобы сохранить возможность беспрепятственного прохода пассажиров — в планах заменить напольное покрытие, расширить дверные проемы, а также ввести разметку для людей с ограниченными возможностями.

В рамках четырех этапов капитального ремонта, проект которого уже согласован с экспертами Главгосэкспертизы России, в вестибюле станции метро «Невский проспект» заменят напольное покрытие и двери, расширят дверные проемы и обустроят их под модули автоматизированной системы управления, отремонтируют колонны и стены, дренажные системы, а также служебные помещения и машинное отделение станции.

Косметический ремонт подразумевает замену облицовки стен и потолочных плит. На лестницах обустроят конструкции для колясочных спусков, появятся поручни и тактильные предупреждающие полосы. Попрощаться придется и с распашными воротами в вестибюле станции — их предполагается демонтировать. Плановая дата начала проведения работ пока не называется.