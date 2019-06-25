31 августа в Петербурге стартует общегородской благотворительный культурный проект «Будь с городом» . В рамках мероприятия петербуржцы смогут присоединиться к прохождению квестов, узнать больше о благотворительности или внести свой вклад в работу одного из фондов-участников, а также услышать живое выступление группы «Сплин», которые станут хедлайнерами вечера.

Фестиваль «Будь с городом» стартует в 15:00 — все желающие смогут принять участие в специальных квестах, финишной точной для которых станет Дворцовая площадь. С 17:00 в рамках интерактивов на площади будут работать представители различных благотворительных фондов Петербурга, которые помогут узнать о помощи больше или внести свой вклад — организаторы напоминают, что «даже самое незначительное участие помогает изменить чью-то судьбу, а значит и весь мир».

Хедлайнером благотворительного общегородского фестиваля станет выступление группы «Сплин» — одного из самых петербургских коллективов, который в этом году празднует свое 25-летие. Вход на Дворцовую площадь во время концерта — свободный.

Напомним, в мае прошлого года группа «Сплин» выпустила альбом «Встречная полоса». Пластинка стала 15-ой по счету и насчитывает 11 песен. Почти все композиции написал лидер «Сплина» Александр Васильев, а вот слова 30-секундного «Булгаковского марша» взяты из произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Коллектив также выпустил клип на песню «Тревога» — под речитатив «Избавьте меня ради Бога от этого чувства которое мы называем тревога» стремительно сменяются кадры с нападением в парке, убийством, ночным кошмаром и прочими криминальными явлениями. Песня вошла в альбом «Ключ к шифру», который вышел в 2016 году.