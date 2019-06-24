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Башни противовоздушной обороны на петербургских крышах станут легальными смотровыми площадками

Петербургские градоначальники нашли способ борьбы с незаконными экскурсиями по крышам. Под легальное времяпрепровождение на высоте хотят отдать башни местной противовоздушной обороны (МПВО), которые широко использовались в годы Великой Отечественной войны.

  • Здесь и далее фото: сообщество "Башни МПВО Санкт-Петербурга"

Заброшенные башни МПВО хотят обустроить для легальных экскурсий по крышам после того, как закон о запрете руфинга в Петербурге официально вступит в силу. Из 200 строений ценностью и относительной безопасностью обладают лишь некоторые сооружения — их переоборудуют в смотровые площадки за счет финансирования инвесторов. По данным телеканала «Культура», стоимость одной такой переделки составит порядка 400 тысяч рублей. 

Депутаты vs руферы: как в Петербурге пытаются запретить прогулки по крышам?

Отмечается, что такой способ легализации высотных прогулок был выбран благодаря своей относительно низкой цене — в сравнении с переоборудованием кровель для безопасного руфинга, организовать из бывшей башни смотровую площадку гораздо дешевле. Передача объектов МПВО будет производиться с согласия жильцов дома, в котором башня располагается — и только тем инвесторам, которые готовы вложиться сразу в несколько крыш. 

Система МПВО, местной противовоздушной обороны, появилась в России во время Первой мировой войны — в 1914-1918 годах. Централизованно МПВО была организована 4 октября 1932 года, а особенно широкий размах получила в годы Великой Отечественной войны — благодаря системе обезвреживали авиабомбы и артиллерийские снаряды, ликвидировали пожары и возгорания, восстанавливали мосты, предотвращали аварии, оказывали медицинскую помощь. 

Напомним, в Петербурге планируют штрафовать экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам — проект поправок в городской закон об административных правонарушениях внесен в Законодательное собрание 27 июля 2018 года (оштрафовать могут на 200 тысяч!). Осенью того же года прогулки по крышам планировали и вовсе запретить. Кроме того, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил руководству жилищного комитета разобраться с незаконными экскурсиями — по его мнению, руферы портят кровлю и становятся причиной протечек в осенне-весенний сезон.


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