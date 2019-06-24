Башни противовоздушной обороны на петербургских крышах станут легальными смотровыми площадками

Петербургские градоначальники нашли способ борьбы с незаконными экскурсиями по крышам. Под легальное времяпрепровождение на высоте хотят отдать башни местной противовоздушной обороны (МПВО), которые широко использовались в годы Великой Отечественной войны.

Заброшенные башни МПВО хотят обустроить для легальных экскурсий по крышам после того, как закон о запрете руфинга в Петербурге официально вступит в силу. Из 200 строений ценностью и относительной безопасностью обладают лишь некоторые сооружения — их переоборудуют в смотровые площадки за счет финансирования инвесторов. По данным телеканала «Культура», стоимость одной такой переделки составит порядка 400 тысяч рублей.

Отмечается, что такой способ легализации высотных прогулок был выбран благодаря своей относительно низкой цене — в сравнении с переоборудованием кровель для безопасного руфинга, организовать из бывшей башни смотровую площадку гораздо дешевле. Передача объектов МПВО будет производиться с согласия жильцов дома, в котором башня располагается — и только тем инвесторам, которые готовы вложиться сразу в несколько крыш.

Система МПВО, местной противовоздушной обороны, появилась в России во время Первой мировой войны — в 1914-1918 годах. Централизованно МПВО была организована 4 октября 1932 года, а особенно широкий размах получила в годы Великой Отечественной войны — благодаря системе обезвреживали авиабомбы и артиллерийские снаряды, ликвидировали пожары и возгорания, восстанавливали мосты, предотвращали аварии, оказывали медицинскую помощь.

Напомним, в Петербурге планируют штрафовать экскурсоводов, устраивающих нелегальные прогулки по крышам — проект поправок в городской закон об административных правонарушениях внесен в Законодательное собрание 27 июля 2018 года (оштрафовать могут на 200 тысяч!). Осенью того же года прогулки по крышам планировали и вовсе запретить. Кроме того, врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил руководству жилищного комитета разобраться с незаконными экскурсиями — по его мнению, руферы портят кровлю и становятся причиной протечек в осенне-весенний сезон.