В Петербурге начались работы по благоустройству набережной реки Карповки. Так, проезд и проход по территории будет закрыт до 1 сентября. Планируется охватить территорию до Первого государственного медицинского университета имени Павлова — убрать незаконный забор, расчистить территорию стоянки маломерных судов, отремонтировать фасады, на что будет указано собственникам зданий.

К 2022 году на всей территории вдоль реки Карповки должна появиться благоустроенная прогулочная зона с участками для отдыха, площадками для маломобильных людей, новые опоры освещения. Велодорожка, появившаяся в 2017 году, также должна быть сохранена. Незаконный забор возле здания по улице Чапаева, 30 будет заменен решетками на окнах, территория нелегальной стоянки маломерных судов расчищена, а также планируется реставрация фасадов — этим поручат заняться собственникам зданий.

Напомним, о том, что набережную реки Карповки начнут благоустраивать, стало известно в ноябре прошлого года — тогда плановой датой окончания работ называли 1 сентября. Ранее также стало известно, что в 2019 году расходы на благоустройство Петербурга возрастут в два раза. В городе облагородят парки и набережные, а также установят новые детские площадки. По словам администрации, комфортный город — одно из четырех стратегических направлений в развитии, и «авральный подход решения вопросов» в этой области неприемлем.